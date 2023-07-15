Привезли додаткові 2 крематорії: у росіян на Запоріжжі колосальні втрати

Окупанти мають колосальні втрати на Запорізькому напрямку. Все дійшло до того, що вони були змушені завозити додаткові крематорії, щоб позбутися від тіл власних військових.

Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, на території тимчасово окупованої Запорізької області окупанти привезли щонайменше додаткові 2 мобільні крематорії.

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Все через надвеликі втрати на цьому напрямку. Сморід від знищених окупантів настільки сильний, що дехто просто не витримує.

Влітку сморід там стоїть нестерпний. Ворог не може там перебувати. Тому привозять крематорії, щоб знищувати тіла. А потім говорять, що такий то окупант пропав безвісти,

– зауважив Федоров.

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Що відбувається в Мелітополі

Як наголосив Федоров, окупанти буквально перетворили Мелітополь у військове місто. Їхні загарбники перебувають чи не в кожному будинку та багатоповерхівці. Важче сказати, де їх немає, ніж, де вони є.

Лише за минулий тиждень росіяни зайняли кілька нових установ, де організували собі штаби та казарми. Відомо про місцевий бізнес-центр та адміністративну будівлю одного з колишніх заводів Мелітополя.

Вони посилюють свою присутність. Їх стає більше. Навіщо це роблять? Бо розуміють – як тільки ЗСУ переріжуть сухопутний коридор, то окупантам точно доведеться бігти з нашого Енергодара, нашого Мелітополя і загалом з Півдня,

– зауважив Федоров.

Саме тому вони намагаються посилити власне угруповання. Але закінчиться все цілком зрозуміло – буде ще більше знищених загарбників.

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