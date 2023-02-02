Окупанти намагаються ввести ЗСУ в оману, – Дмитрашківський про ситуацію на Запоріжжі

Російські окупанти намагаються ввести в оману Збройні Сили України. Вони демонструють військову присутність на Запоріжжі.

Однак наші війська готові. Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський на брифінгу, інформує 24 Канал.

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Як росіяни намагаються ввести ЗСУ в оману

За словами Дмитрашківського, зараз в інформаційному просторі багато новин та прогнозів про можливий наступ із Запорізького напрямку. Насправді ж ситуація зовсім інша.

Ворог постійно переміщується, маневрує, намагається укріпитися та здійснювати розвідувальну діяльність про те, що відбувається в нас. Наші військовослужбовці готові,

– зазначив полковник.

Окрім цього, загарбники намагаються придушити лояльність українців до військовослужбовців ЗСУ, тому вони обстрілюють цивільну інфраструктуру. Ворог болісно сприймає те, що наші люди, які перебувають під окупацією, зневажають російські війська.

"На жаль, українцям, які перебувають в окупованих населених пунктах, важко. Їм обмежують доступ до лікувальних закладів. На Запорізькому напрямку в населеному пункті Дніпрорудне окупанти використовують цивільну лікарню як військовий шпиталь", – додав Дмитрашківський.

Як ворог діє на Запоріжжі

Нещодавно депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко розповів, що Росія намагається посилити свої позиції на Запорізькому напрямку. Втім, останнім часом до Запорізької області не прибувають нові ворожі підрозділи.

За його словами, водночас окупанти намагаються перегрупувати свої сили на захопленій території Запорізької області. Відбувається певна ротація російських військ.

Лишенко зазначив, що керівництво окупаційних військ намагається розміщувати російських військових на Запоріжжі у різних місцях.