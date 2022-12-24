Окупанти назвали нову дату наступу на Запоріжжі та готуються розстрілювати цивільних, – ЗМІ
Джерело:"РІА-Мелітополь"
У Запорізькій області російські окупанти заборонили виходити на вулицю місцевим жителям. Їм погрожують розстрілом.
Таку "заборону" запровадили 25 грудня. Тож окупанти вже у кожному місцевому жителі бачать партизанів.
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Окупанти готуються розстрілювати цивільних
Місцеві жителі Полог, Кінських Роздор, Кам'янки та інших прилеглих населених пунктів повідомляють, що військові Росії вже попередили їх про таке:
Мирному населенню 25 числа заборонено виходити зі своїх будинків. Ті, хто вийде, буде покарано аж до розстрілу.
До того ж між собою військові обговорюють, що 25 грудня – імовірна дата наступу по всій лінії зіткнення від Василівки Запорізької області до міста Вугледар Донецької області.
Не виключено, що це черговий метод залякування місцевого населення окупантами, щоб люди не виходили з дому. Останнім часом у цих населених пунктах ЗСУ, за наведенням розвідників, результативно знищує військові бази ворога, який розміщується у школах, на підприємствах.
Що відбувається у Запорізькій області: останні новини
- Позаштатний радник Офісу Президента Олексій Арестович повідомив: російські загарбники готуються до потенційного контрнаступу Збройних Сил на Запоріжжі. Тому концентрують свої військові потужності в Мелітополі.
- У Генштабі ЗСУ повідомляли, що ворог продовжує використовувати заклади освіти на тимчасово захопленій території для прикриття своїх підрозділів. Так, у деяких населених пунктах Василівського району Запорізької області окупанти у будівлях шкіл розмістили особовий склад. Водночас навчальний процес триває – діти відвідують навчальні заклади.
- 15 грудня в районах населених пунктів Токмак і Пологи противник втратив понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів.