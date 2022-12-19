Зеленський пояснив, яка ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС
Джерело:Володимир Зеленський
На території окупованої Запорізької АЕС продовжують перебувати приблизно півтисячі російських військових. І саме від них залежить, чи є загроза вибуху.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для французьких телеканалів.
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Він попередив, що окупанти мають вибухівку та зброю.
Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків,
– наголосив Зеленський.
Раніше президент Франції заявив, що існує угода про виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Макрон також сказав, який період матиме щодо цього "вирішальне значення".
Яка ситуація на Запорізькій АЕС
- Днями на Запорізьку АЕС прибула четверта команда МАГАТЕ та змінила попередню. Водночас станція продовжує отримувати електроенергію через єдину зовнішню лінію електропередач, що має напругу 750 кВ, і через одну резервну лінію, що має напругу 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції.
- Змін у статусі реакторних блоків 1 – 6 немає. Зазначмо, що робота блоків 5 і 6 поки частково зупинена.
- Як розповів військовий експерт Олег Жданов, є нова інформація від Енергоатома, що окупанти готують чергову провокацію на ЗАЕС. Вони завезли на територію станції кілька РСЗВ "Град" та розмістили їх поблизу 6 енергоблоку. Поруч є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.