Зеленський пояснив, яка ймовірність вибуху на Запорізькій АЕС

19 грудня 2022, 07:20
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Володимир Зеленський

На території окупованої Запорізької АЕС продовжують перебувати приблизно півтисячі російських військових. І саме від них залежить, чи є загроза вибуху.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю для французьких телеканалів.

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Він попередив, що окупанти мають вибухівку та зброю.

Там 500 бойовиків, у них вибухівка, вони всі озброєні, вони видають їжу, воду по годинах технічному персоналу. Станція не працює. Чи може бути вибух? Залежить від людей, які всередині. Я вважаю, залежить все від цих 500 бойовиків,
– наголосив Зеленський.

Довідка. Російські війська захопили ЗАЕС та розмістили на території станції військову техніку та боєприпаси ще 4 березня. Вони постійно чинять тиск на персонал станції. Це підтвердив і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який заявив, що український персонал, який виконує життєво важливі завдання на захопленій росіянами Запорізькій АЕС, перебуває під постійним тиском.

Раніше президент Франції заявив, що існує угода про виведення російських військ з території Запорізької атомної електростанції. Макрон також сказав, який період матиме щодо цього "вирішальне значення".

Яка ситуація на Запорізькій АЕС

  • Днями на Запорізьку АЕС прибула четверта команда МАГАТЕ та змінила попередню. Водночас станція продовжує отримувати електроенергію через єдину зовнішню лінію електропередач, що має напругу 750 кВ, і через одну резервну лінію, що має напругу 330 кВ від сусідньої теплоелектростанції.
  • Змін у статусі реакторних блоків 1 – 6 немає. Зазначмо, що робота блоків 5 і 6 поки частково зупинена.
  • Як розповів військовий експерт Олег Жданов, є нова інформація від Енергоатома, що окупанти готують чергову провокацію на ЗАЕС. Вони завезли на територію станції кілька РСЗВ "Град" та розмістили їх поблизу 6 енергоблоку. Поруч є сухе сховище відпрацьованого ядерного палива.

Автор: Альона Захарова