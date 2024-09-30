ЗСУ знають, як протистояти: до чого готується ворог на Запорізькому напрямку

Ворог на Запорізькій області продовжує терор мирного населення, активно використовує авіацію. а саме КАБи. Однак поки підготовка до наступальних дій окупантів не фіксується.

Росіяни готуються лише до штурмових дій. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зауваживши, що для цього противник готує групи та отримує певний вид техніки.

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До чого готується ворог на Запорізькому напрямку

Речник розповів, що російське угруповання "Днєпр", яке діє на Запорізькому напрямку, є чи не найбільшим угрупованням серед військових організмів окупаційних військ Росії на території України. Деякі підрозділи, зокрема з цього угруповання, перейшли в Курську область.

Кардинально це не вплинуло на кількість особового складу або техніки, але накопичення ресурсу для наступальних дій немає,

– підкреслив Братчук.

За словами речника, ворог на Запорізькому напрямку на певних локаціях готується до штурмових дій, аби на певних напрямках збільшити свою інтенсивність. Для цього росіяни готують штурмові групи, отримують автомобільну техніку, зокрема баггі.

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Крім того, окупанти здійснюють терор саме авіаційною компонентою, щоб знищити якомога більше мирного населення. Керовані авіаційні бомби долітають і до Запоріжжя.

"На жаль, КАБи ми збивати сьогодні не можемо. Однак є інші "рецепти", ЗСУ знають, як протистояти. Залишилось лише "спекти пиріжки", щоб ворог їх отримав і цих КАБів стало менше", – зауважив Братчук.

До слова, військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вважає, що росіяни можуть посилювати Запорізький напрямок для оборони, щоб витримати удари українських військових. Саме тому вони активізували обстріли Запоріжжя.