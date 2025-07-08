Ворог тисне на Запоріжжі, щоб розв'язати головну проблему: як Україна може його зупинити

Росіяни стрімко активізували бойові дії на Півдні, зокрема на Запорізькому напрямку. Вперше з початку повномасштабного вторгнення ворог намагається атакувати по всій лінії фронту на південному плацдармі.

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив у розмові з 24 Каналом наміри ворога на Півдні, які він планує реалізувати впродовж літа. Також він зазначив, у який спосіб українські сили можуть завади окупантам.

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Вороже військо одразу посиплеться

Світан наголосив, що росіяни на Півдні мають головну проблему, яку намагаються розв'язати впродовж кількох років. Це вузький сухопутний коридор – від 80 до 100 кілометрів – до Азовського моря.

Українська авіація, зокрема винищувачі F-16 з повним озброєнням можуть перерізати цей коридор впродовж кількох тижнів, завдаючи інтенсивних авіаційних ударів. Однак Україна має бути забезпечена достатньою кількістю авіаційного озброєння,

– пояснив льотчик-інструктор.

Українським силам, відзначив він, буде зручно працювати у бік Азовського моря, адже маємо тут зручне розташування аеродромів.

Росіяни це чудово розуміють, адже на цій ділянці фронту у них у тилу – Азовське море. Тому як тільки розпочнеться серйозна авіаційна підготовка з боку України, ворожі сили одразу посиплються.

Саме тому окупанти і намагаються розширити сухопутний коридор, і це буде основним завданням їхньої літньої воєнної кампанії 2025 року,

– припустив військовий експерт.

Для цього ворогу потрібно повністю захопити лівобережжя Запорізької області і в Донецькій області – район Покровська. Найбільші провисання у росіян, за його словами, в районі Гуляйполя – Покровська. Тому вони однозначно будуть там рухатися.

Ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

"Зараз тривають так звані формувальні операції – малими групами противник намагається промацати українську оборону вздовж Запорізького та Донецького фронтів. А потім вони переростуть у серйозні операції, але це відбудеться в серпні – вересні. І основні резерви росіян підійдуть приблизно у серпні", – припустив Роман Світан.

Водночас українські сили, на його думку, мають можливості утримати окупантів на Запорізькому напрямку.

Росіяни ще три роки назад вперлися там у мережу рокадних доріг між Запоріжжям і Донецьком, Кривим Рогом і Донецьком, Дніпром і Донецьком. Між промисловими регіонами – металургійним – Дніпропетровсько-Криворізько-Запорізьким та вугільним – Донецьким – впродовж кількох десятків років, зазначив полковник ЗСУ в запасі, співпраця здійснювалась завдяки десяткам рокадних доріг.

Саме вони і зупинили тут росіян. Адже по цих дорогах перекидаються війська, резерви, які живлять армію, що обороняється,

– підкреслив він.

Тому, додав Світан, Сили оборони України мають можливість, якщо підсилити цей напрямок, утримати лінію фронту до наших наступальних операцій за підтримки авіації у 2026 році.

Нагадаємо, що заступник командира батальйону 65 окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest заявив, що ситуація на Запорізькому напрямку загострюється. Росіяни, імовірно, намагатимуться все літо проводить штурми на цій ділянці фронту.

Зараз ворог, за його словами, на всій лінії розмежування Запорізької області здійснює штурмові дії малими групами.