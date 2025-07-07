За три роки такого не було: Росія планує все літо штурмувати на Запоріжжі

Військові зауважують, що на Запорізькому напрямку ситуація стає важчою, аніж була попередні роки. Ймовірно, Росія збирається все літо проводить штурми на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заступника командира батальйону 65 окремої механізованої бригади "Великий Луг" з позивним Forest в ефірі "Еспресо".

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Як ворог діє на Запоріжжі

Forest розповів, що повністю на всій лінії розмежування Запорізької області росіяни проводять штурмові дії малими групами по 3 – 4 особи без задіяння техніки. В деяких випадках – лише баггі або мотоцикли.

Порівняно з 2022 – 2023 років, звичайно, 2025 більш-менш потужно насичений штурмовими діями. У нас такого за 3 роки не було,

– розповів військовий.

Він зауважив на зростанні інтенсивності штурмових дій. Також ворог більше застосовує FPV-дронів та розвідувальних БпЛА, є й численні ураження артилерією.

"Важче, тому що противник розвивається", – розповів Forest.

За його словами, російська армія отримала завдання – вийти на Маріупольську трасу, потім перебити логістичне забезпечення на Донецьк, Оріхів, вийти на Кам'янське, надалі – на Комишуваху.

У противника такі завдання стоять. І противник, я так розумію, усе літо буде проводити ці штурмові дії,

– підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, що за минулу добу на Гуляйпільському напрямку росіяни двічі атакували позиції ЗСУ поблизу Малинівки.