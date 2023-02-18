Чи буде світло: у Міненерго розповіли про ситуацію на вихідні

В українській енергосистемі покращилась ситуація. На вихідних, 18 та 19 лютого, відключення світла можливі лише в одній області.

Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, наразі є резерв потужності.

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Яка ситуація зі світлом

Як розповів Галущенко, на вихідні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання.

Завдяки зменшенню попиту матимемо резерв потужності,

– зазначив він.

У зв’язку з ремонтами мережможливі стабілізаційні відключення, але вже меншою тривалістю.

Окрім цього, міністр додав, що у Харківській області за останню добу після відновлювальних ремонтів мереж заживлено ще близько 2 тисяч споживачів.

Чи залишається загроза блекауту

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що загроза блекауту вже минула. Найбільша загроза повного відключення була наприкінці 2022 року, але зараз її вже немає. Водночас вона повністю не зникла, адже війна триває.

Омельченко зазначив, що міжнародна допомога посилюватиме стабільність роботи енергосистеми й ситуація буде ставати кращою, але є інша проблема. За його словами, нинішня модель ринку електричної енергії в Україні вимиває кошти в енергетичних підприємств.