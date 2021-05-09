Може скористатися агресор, – Ткаченко проти "роздмухування ситуації" з УПЦ МП

На початку березня з'явилася інфомрація, що Українська православна церква Московсього партріархату хотіла скасувати закон про зміну назви. Роздувати цю ситуацію не треба, адже нею може скористатись агресор.

Для того, щоб запобігти конфліктам, потрібно комунікувати. Таку думку висловив очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.

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За його словами, він займає нейтральну позицію. Міністр заявив, що роздмухувати відповідну ситуацію не треба.

У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли б скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно,

– сказав Ткаченко.

Він зауважив, що культура діалогу є найкращими ліками проти запобігання будь-яких дискусій.

Ситуація у сфері релігійної взаємодії є унікальною, – Ткаченко

Також очільник МКІП наголосив на тому, що ситуація, пов'язана з релігійною взаємодією, є цікавою, унікальною та позитивною. Він відзначив, що Всеукраїнська рада церков об'єднує майже всіх представників організацій.

"Я хотів би наголосити, що це унікальна ситуація. Навряд ви десь знайдете таку. Толерантність, яка є в релігійному полі, вражає багатьох наших західних партнерів. Тому що, попри те, що можуть бути якісь прояви якоїсь з церков, загалом ситуація нормальна, спокійна, коректна. Дискусії періодично відбуваються, але вони не виходять за межі", – сказав Ткаченко.

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