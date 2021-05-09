Може скористатися агресор, – Ткаченко проти "роздмухування ситуації" з УПЦ МП

На початку березня з'явилася інфомрація, що Українська православна церква Московсього партріархату хотіла скасувати закон про зміну назви. Роздувати цю ситуацію не треба, адже нею може скористатись агресор.
Джерело:"Радіо Свобода"
Для того, щоб запобігти конфліктам, потрібно комунікувати. Таку думку висловив очільник Міністерства культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко.
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За його словами, він займає нейтральну позицію. Міністр заявив, що роздмухувати відповідну ситуацію не треба.
У будь-якому разі рухатися в той чи в інший бік для того, щоб зараз роздмухувати цю ситуацію, якою могли б скористатися наші недруги, я вважаю, не потрібно,
– сказав Ткаченко.
Він зауважив, що культура діалогу є найкращими ліками проти запобігання будь-яких дискусій.
Ситуація у сфері релігійної взаємодії є унікальною, – Ткаченко
Також очільник МКІП наголосив на тому, що ситуація, пов'язана з релігійною взаємодією, є цікавою, унікальною та позитивною. Він відзначив, що Всеукраїнська рада церков об'єднує майже всіх представників організацій.
"Я хотів би наголосити, що це унікальна ситуація. Навряд ви десь знайдете таку. Толерантність, яка є в релігійному полі, вражає багатьох наших західних партнерів. Тому що, попри те, що можуть бути якісь прояви якоїсь з церков, загалом ситуація нормальна, спокійна, коректна. Дискусії періодично відбуваються, але вони не виходять за межі", – сказав Ткаченко.
Коротко про перейменування УПЦ МП
- У 2018 році Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким релігійні організації повинні вказувати в назві свою приналежність до Росії, якщо така є.
- Міністерство культури підготувало перелік низки церков, яким потрібно було це зробити.
- Проти цього виступили представники "Опозиційного блоку – За життя", серед як Вадим Новінський та Василь Німченко.