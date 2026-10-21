ЗСУ контратакують біля Куп'янська, а росіяни мають проблеми з підкріпленням: карти ISW

На окремих ділянках українські військові проводили контратаки та завдавали ударів по російських підрозділах. Зокрема на Куп'янському напрямку, де окупанти зіткнулися з труднощами через активність безпілотників ЗСУ.

ISW проаналізував ситуацію на фронті станом на 21 жовтня.

Що відбувається на різних напрямках фронту?

Сумський напрямок

Українські війська нещодавно просунулися на схід від Сум. Російські військові атакували позиції ЗСУ в лісистій місцевості на північний схід від Великого Прикола, однак геолокаційні матеріали підтверджують саме факт удару, а не зміну контролю над територією.

Харківський напрямок

На північний схід від Харкова російські військові намагалися проникнути в українські позиції поблизу Земляного Яру, проте ЗСУ завдали ударів по окупантах. На напрямку Великого Бурлука росіяни також проводили обмежені наступальні дії, але не виявлено підтверджень їхнього просування.

Куп'янський напрямок

На Куп'янському напрямку російські війська продовжували наступ, але не досягли підтвердженого просування, а українські сили проводили контратаки на північ від міста. Росіяни мають труднощі з підсиленням і закріпленням позицій через щільну присутність українських безпілотників, які перехоплюють підкріплення на відомих маршрутах.

Слов'янський, Костянтинівський і Покровський напрямки

На схід від Слов'янська, а також на захід і північний захід від Костянтинівки російські війська продовжували наступальні дії без підтверджених територіальних здобутків.

Водночас на Покровському напрямку окупанти посилили резерви та активізували спроби проникнення в районі Сергіївки, використовуючи, зокрема, туман і дощ для маскування пересування.

Добропілля

У центрі Добропілля російські військові провели операцію з підняття прапора на шахті ДТЕК "Алмазна". Це була місія інфільтрації, а не підтвердження встановлення стійкого контролю над містом.

Гуляйпільський напрямок

Російські війська намагалися просуватися за допомогою моторизованих і механізованих атак, використовуючи мотоцикли, квадроцикли та бронетехніку. Водночас Міноборони Росії заявило про захоплення Тимошівки, хоча ця позиція розташована щонайменше за 12 кілометрів від найдальшої підтвердженої точки просування ворога.

Оріхівський напрямок

На південь від Оріхова російські війська нещодавно просунулися в південній частині Новоданилівки. Українські сили завдали удару по окупантах у центральній частині населеного пункту після спроби ворога проникнення.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, втрати російської армії можуть суттєво послабити наступальний потенціал окупантів і позбавити їх можливості вести активні бойові дії. Для цього Силам оборони України потрібно щомісяця ліквідовувати близько 50 тисяч російських військових, що дорівнює чисельності цілого армійського корпусу.

Як заявив в ефірі 24 Каналу військовий експерт Сергій Грабський, Росія нині здатна поповнювати свої війська приблизно на 35 – 40 тисяч осіб щомісяця, тоді як загальна чисельність угруповання може сягати 700 тисяч військових.