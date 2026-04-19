Росіяни посилили тиск на Куп'янському напрямку: Трегубов розповів про ситуацію в місті

Російські військові посилили тиск на Куп'янському напрямку. Окупанти намагаються атакувати з північної та східної сторін.

Незважаючи на активність ворога, окупантам все одно нічого не вдається. Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов під час ефіру телемарафону.

Як росіяни намагаються прорвати українську оборону?

Трегубов заявив, що будь-які намагання російських військових дійти до міста закінчуються провалом. За його словами, найбільший тиск зараз на східній стороні.

Щодо Куп'янська вони (росіяни – 24 Канал) знов таки десь воскресли, відчули у собі силу та хочуть ще раз заявити про те, що вони нібито взяли контроль над містом,

– зазначив Трегубов.

В "РБК-Україна" повідомили, що росіяни й досі не відмовилися наступати. За словами Трегубова, незважаючи на те, що кількість ворожих штурмів на фронті зменшилася, окупанти все одно продовжать вести бойові дії, а їхня перерва – тимчасова.

Трегубов наголосив, що у генеральному штабі Росії й досі орієнтуються та хочуть повністю захопити територію Донбасу та активізуватися на інших напрямках.

