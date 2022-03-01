"ЗСУ трохи підсипали оркам": головне про ситуацію на Чернігівщині, де тривають оборонні бої

На Сіверщині станом на ранок 1 березня тривають оборонні бої. Неспокійно було також біля Ніжина. Але міський голова Олександр Кодола вже повідомив, що там "ЗСУ трохи підсипали оркам".

У Генштабі ЗСУ повідомили, що у передмістях Чернігова зафіксували появу ворожих ДРГ. Вони намагалися потрапити у місто. Однак захисники України знищили ворога.

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На Чернігівщині, а також поблизу Бердянська, наші літаки СУ-24м нанесли щонайменше 4 бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами,

– мовиться у повідомленні.

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