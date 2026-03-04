Поїдуть із Сійярто: Росія звільнить двох полонених ЗСУ з громадянством Угорщини, – ЗМІ
- Росія звільнить двох українських військовополонених з угорським громадянством і передасть їх угорській делегації.
- Під час зустрічі з Петером Сіярто в Москві обговорювалися також енергетична співпраця, постачання російського газу до Угорщини та двосторонні політичні відносини.
Росія заявила про намір звільнити двох українських військовополонених, які мають також угорське громадянство. За словами російської сторони, військових передадуть угорській делегації вже сьогодні.
Про це повідомив президент країни-агресорки під час зустрічі з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто у Москві, пишуть росЗМІ.
Що відомо про передачу полонених?
Під час зустрічі з Петером Сіярто у Москві Володимир Путін заявив, що двох військовополонених, які воювали у складі ЗСУ та мають подвійне громадянство – України та Угорщини – буде звільнено.
За словами Путіна, обидва чоловіки нібито були "примусово мобілізовані". Він також зазначив, що угорська сторона зможе забрати їх літаком, на якому Сійярто прибув до Москви, та повернути до Будапешта.
Російські державні агентства цитують слова Путіна про те, що відповідне прохання раніше озвучував прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
За повідомленнями російських ЗМІ, Сійярто також порушував тему закарпатських угорців, які служать у лавах Збройних сил України. Російська сторона використала цю тему для заяв про нібито примусову мобілізацію.
Водночас офіційний Київ раніше неодноразово наголошував, що мобілізаційні заходи відбуваються відповідно до українського законодавства, а громадяни з подвійним громадянством підлягають призову як громадяни України.
Для чого ще Сіярто приїхав до Москви?
Зустріч у Кремлі не обмежилася лише питанням військовополонених. Сторони також обговорили:
- енергетичну співпрацю;
- постачання російського газу до Угорщини;
- питання енергетичної безпеки в Європі;
- двосторонні політичні відносини.
Угорщина залишається однією з небагатьох країн ЄС, яка зберігає активний політичний діалог із Москвою після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Будапешт неодноразово виступав із закликами до припинення вогню та переговорів, а також критикував частину санкційної політики Євросоюзу.
Росія не вперше передає Угорщині полонених українців
У червні 2023 року ЗМІ повідомляли, що Росія планує передати Угорщині 11 українських військовополонених. Згодом факт їхнього вивезення підтвердила Російська православна церква, заявивши, що це сталося "в межах міжцерковної співпраці" та на прохання угорської сторони. При цьому передача відбулася без погодження з Україною.
Деякий час місцеперебування та правовий статус військових залишалися невідомими. До них не допускали українських дипломатів і консулів. Зрештою Україні вдалося повернути лише п’ятьох з одинадцяти полонених.
Омбудсмен Дмитро Лубінець раніше закликав міжнародну спільноту посилити тиск на країну-агресорку через систематичні катування українських бранців. Він наголошував, що, за даними ООН, понад 95% українських військовополонених зазнають тортур. Також відомо, що станом на кінець 2025 року 337 українських захисників були навмисно та жорстоко страчені російськими військовими.