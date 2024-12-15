Сіярто поскаржився, що Україна "дещо напружено" відмовила в розмові Орбана із Зеленським

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що українська сторона відмовила в організації телефонної розмови Віктора Орбана з Володимиром Зеленським. Під час неї Будапешт хотів обговорити угорську пропозицію "перемир'я".

В ефірі радіо Kossuth 15 грудня Сіярто вчергове повідомив про угорську пропозицію "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Угорщина хотіла запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на MTI.

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Що заявив Сіярто

За словами глави угорського МЗС, саме ця ініціатива обговорювалась під час розмови Орбана та Путіна. Після цього Сіярто повідомив про неї міністру закордонних справ України та "главі адміністрації президента" (ймовірно, йдеться про главу офісу президента Андрія Єрмака).

Міністр каже, що Будапешт запросив телефонну розмову між Віктором Орбаном і Володимиром Зеленським. Проте йому нібито "в абсолютно безпрецедентному в дипломатії жесті дещо напружено і культурно відмовили".

Водночас Сіярто не пояснив, чому Угорщина розповіла Україні про свою позицію перемир'я постфактум після розмови з Путіним. Натомість почав розхвалювати роль своєї держави як "миротворця".

На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її та вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію,

– каже Сіярто.

Раніше радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Україна нічого не обговорювала з Угорщиною щодо "різдвяного перемир'я та масштабного обміну полоненими". Окрім цього, варто зауважити, що Орбан не попередив українську сторону про свої контакти з Москвою.

Литвин додав, що Україна не уповноважувала Угорщину щодо обміну полонених. Проте докладає всіх зусиль, щоб звільнити українців з російського полону.

Він також зазначив, що піар-хід Орбана щодо "перемир'я" Росія використала для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по українській інфраструктурі. А у погоні за яскравими заголовками "Орбан у підсумку допоміг Москві з її нападом".