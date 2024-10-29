Глава угорського МЗС зібрався до Білорусі на конференцію з безпеки, – ЗМІ
Джерело:Politico
Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто цього тижня виступить на Мінській конференції з питань євразійської безпеки в Білорусі.
Про це повідомило видання Politico.
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Сійярто поїде до Білорусі
Як пишуть у виданні, глава МЗС Угорщини долучиться 31 жовтня до інших учасників, серед яких будуть його російський та сирійський "колеги" Сергєй Лавров і Бассам Саббаха.
Журналісти стверджують, що цю зустріч у Білорусі слід розглядати як конкурентну подію Мюнхенській конференції з безпеки.
Прессекретар білоруського мзс заявив, що цей захід "буде використаний як можливість обговорити і окреслити перспективні контури майбутньої євразійської безпеки, майбутньої безпеки нашого регіону".
Там пишуть, що у конференції також візьмуть участь генсеки організацій, таких як ОДКБ і Співдружність Незалежних Держав.
Зазначимо, що Сійярто регулярно відвідує Москву, Санкт-Петербург і Мінськ.