Сійярто заявив, що в Україні нібито заборонили партію, яка представляла угорців: реакція МЗС

Угорська влада не припиняє безпричинні напади на Україну. Так, Петер Сійярто звинуватив Київ у тому, що той, буцімто, заборонив партію, яка представляла інтереси угорської громади Закарпаття.

Очільник угорського МЗС вимагає від українського уряду пояснень щодо повідомлень у ЗМІ про заборону "Товариства угорської культури Закарпаття". Відповідний допис Сійярто опублікував у Facebook, передає 24 Канал.

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Що кажуть у МЗС

Журналісти попросили прокоментувати заяву Сійярто речника МЗС Георгія Тихого. Той відповів, що повідомлення у ЗМІ, які стверджують, що Україна заборонила угорське товариство, є неправдивими.

Наші двосторонні відносини ( з Угорщиною – 24 Канал) і так мають достатньо проблем, які потрібно вирішувати. Не потрібно додавати до цього переліку ще й усякі безпідставні повідомлення ЗМІ,

– наголосив представник МЗС.

До слова, перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у Брюсселі у вівторок, 27 травня, міністр з питань ЄС Угорщини Януш Бока заявив, що Будапешт планує надалі блокувати про вступ України до Євросоюзу. Також міністр звинуватив Україну у проведенні шпигунської діяльності на території його країни.