У межах експерименту: в СІЗО дозволять користуватися інтернетом і телефоном
Джерело:Кабінет Міністрів
Кабінет Міністрів підтримав ініціативу дозволити особам, взятим під варту, користуватися мобільними телефонами та мати доступ до інтернету. Станеться це лише у межах експериментального проєкту.
Відповідне рішення урядовці підтримали під час засідання Кабміну 11 серпня.
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Що тепер зміниться
Експериментальний проєкт є ініціативою Міністерства юстиції. У пояснювальній записці мовиться, що метою проєкту є визначити доцільність права доступу до інтернету та телефонного зв'язку тих, хто перебуває у СІЗО.
Водночас такі привілеї будуть платними. Тобто утримувані особи повинні будуть платити за користування інтернетом та телефоном. Реалізація цього проєкту не потребує додаткових фінансових витрат з держбюджету.
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Раніше Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому проєкт закону, яким спрощується доступ адвокатів до своїх підзахисних, що перебувають у місцях відбування покарання або в місцях попереднього ув'язнення.
Зміни в українських СІЗО
- В українських слідчих ізоляторах створили платні камери. З моменту початку їх роботи й станом на початок 2021 року держава заробила на них 2 мільйони гривень.
- А у липні 2020 року з'явилась можливість купити подарунковий сертифікат на перебування в такій камері. Їхня загальна вартість коливається в межах від 1 до 12 тисяч гривень.
- Міністерство юстиції внесло зміни до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань. Засудженим дозволили зберігати стерильні шприци, голки та контрацептиви в герметичній упаковці.