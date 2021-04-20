У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

У СІЗО 13 квітня помер чоловік, який напав на Анастасію Лугову в поїзді. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.
Джерело:інстаграм Анастасії Лугової
Про це Анастасія Лугова повідомила у своєму інстаграмі. Жінка наголосила, що страх, в якому вона весь час жила, "помер разом з ним".
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Анастасія підкреслила, що жила у постійному страху і боялася, що після відбування покарання нападник знайде її. Водночас вона наголосила, що на цьому її справа не завершиться.
Мене це не зупинить! Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він. У цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів,
– наголосила потерпіла.
За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.
Що відомо про причину смерті нападника
Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП підтвердила факт смерті ґвалтівника. Вона наголосила, що смерть наступила внаслідок хвороби.
Попередньо, смерть природня, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження через смерть підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року,
– пояснила Максимець.
У столичній прокуратурі уточнили, що 10 квітня нападника госпіталізували із СІЗО до лікарні через погіршення стану здоров'я.
Напад на Анастасію Лугову: головне
- Моторошна ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.
- Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.
- Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.
- З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.
Зауважимо, що ця жахлива ситуація набула чималого розголосу. На тлі інциденту в Україні підняли тему сексуальних домагань, тому жінку запросили на зйомки нового соціального кліпу реперки Alyona Alyona.