У СІЗО помер чоловік, який намагався у потязі зґвалтувати Анастасію Лугову

У СІЗО 13 квітня помер чоловік, який напав на Анастасію Лугову в поїзді. Про смерть чоловіка сама Анастасія дізналася, коли суд перенесли.

Про це Анастасія Лугова повідомила у своєму інстаграмі. Жінка наголосила, що страх, в якому вона весь час жила, "помер разом з ним".

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Анастасія підкреслила, що жила у постійному страху і боялася, що після відбування покарання нападник знайде її. Водночас вона наголосила, що на цьому її справа не завершиться.

Мене це не зупинить! Ми й надалі будемо відстоювати в суді мої права, тому що за те, що сталося, має нести відповідальність не лише він. У цій ситуації маємо ще багато запитань та претензій до цілої системи, яка не здатна гарантувати безпеку пасажирів,

– наголосила потерпіла.

За її словами, зараз потрібно змінити систему, аби у майбутньому бути впевненими в тому, що права можна і треба захищати.

Що відомо про причину смерті нападника

Речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у коментарі УП підтвердила факт смерті ґвалтівника. Вона наголосила, що смерть наступила внаслідок хвороби.

Попередньо, смерть природня, внаслідок хвороби, тілесних ушкоджень у нього не було. Подальша доля кримінального провадження через смерть підозрюваного буде вирішена на наступному судовому засіданні 19 травня 2021 року,

– пояснила Максимець.

У столичній прокуратурі уточнили, що 10 квітня нападника госпіталізували із СІЗО до лікарні через погіршення стану здоров'я.

Напад на Анастасію Лугову: головне

Моторошна ситуація трапилася у ніч проти 1 серпня 2020 року. До купе потяга "Київ – Маріуполь", де спала Анастасія Лугова із сином, пробрався п'яний чоловік – Віталій Рудзько.

Він намагався зґвалтувати жінку, але Анастасія чинила опір. Підозрюваний жорстоко побив постраждалу, проте їй вдалося втекти від зловмисника.

Допомогла потерпілій провідниця іншого вагону, яка повідомила про інцидент начальника потягу. Нелюда затримали після прибуття поїзду до Києва.

З моменту затримання підозрюваний перебував під арештом. Ще на початку серпня у прокуратурі Києва обіцяли, що йому "світить" до 7 років тюрми. Однак його захист вимагав 5 років для ґвалтівника.

Зауважимо, що ця жахлива ситуація набула чималого розголосу. На тлі інциденту в Україні підняли тему сексуальних домагань, тому жінку запросили на зйомки нового соціального кліпу реперки Alyona Alyona.