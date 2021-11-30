Моторіна, яка застрелила інструктора тиру у Полтаві, померла у СІЗО

30 листопада 2021 , 11:48
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Джерело:

24 канал

У полтавському СІЗО в ніч проти 30 листопада померла 19-річна Вероніка Моторіна. Раніше її засудили до 15 років в'язниці за вбивство інструктора у тирі.

Інформацію про смерть дівчини підтвердили журналістам 24 каналу у поліції Полтавщини. Правоохоронці зазначили, що причиною стала епілепсія.

Раніше 19-річну Моторіну визнали винною у вбивстві інструктора полтавського тиру: який вирок

Дівчина весь день нічого не їла, – ЗМІ

За даними телеграм-каналу "Труха Полтава", 29 листопада Моторіна весь день нічого не їла, лише пила каву та курила цигарки. Ввечері у дівчини трапився приступ епілепсії і врятувати її не вдалося. 

Виклик до медиків надійшов о 19:32, пише "Суспільне". Лікарі намагалися реанімувати ув'язнену, однак о 20:53  констатували біологічну смерть.

Раніше Моторіна намагалася покінчити з життям

28 вересня Октябрський райсуд Полтави визнав дівчину винною у вбивстві та засудив її до 15 років в'язниці. Дорогою у слідчий ізолятор Моторіна вчинила спробу самогубства. Вона дістала лезо від бритви і порізала руки. Після того засуджену госпіталізували.

Сильних ушкоджень дівчина не зазнала. Згодом її знову повернули у СІЗО.

Що відомо про вбивство у тирі Полтави

  • Трагедія трапилася у лютому 2020 року. Моторіна пішла в тир, "аби зняти стрес" і під час цього смертельно поранила 64-річного працівника Ігоря Смолянінова. Нападницю зупинив інший інструктор.
  • Місцеві ЗМІ повідомляли, що дівчина ділилася своїм бажанням "когось вбити" і хотіла поїхати воювати на Донбас.
  • Перед оголошенням вироку Моторіна попросила вибачення у дружини вбитого інструктора. Вона сказала: "Тепер цей гріх назавжди у моїй душі та на моїй совісті".
Автор: Софія Мінджоса