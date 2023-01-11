Скабєєва у прямому ефірі накинулась на історика через Бандеру: істеричне відео

На одному з абсурдних ток-шоу російських пропагандистів протягом декількох секунд пролунала правда про Героя України Степана Бандеру. Це настільки зачепило ведучих, що вони, не стримуючи слів, намагались перебити запрошеного історика, щоб ніхто навіть подумати не міг про існування реального світу поза межами інформаційного вакууму в Росії.

Невідомим чином на телеканал пропагандистів пробрався історик, який намагався пояснити, що російські штампи про нібито те, що Степан Бандера був нацистом, не відповідають дійсності.

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За це на нього накинулись ведучі та намагались словесно перекрити виступ розповідаючи нісенітниці, що Бандера був нацистом.

Історик намагався пояснити, що не варто мислити штампами та навішувати міфи, а треба зрозуміти, що Бандера боровся за незалежність України й також воював з Третім Рейхом.

Він не воював в дивізії СС "Мертва голова", а боровся за українську незалежність з німцями. Якщо ви хочете знати реальну історію, а не міфи, і з німцями вони також воювали 2 роки, були бойові операції,

– сказав історик.

На це російська пропагандистка Ольга Скабєєва почала істерити, що в Росії неможливо визнавати героєм людину, яка співпрацювала з Гітлером і Абвером (орган військової розвідки нацистської Німеччини – 24 Канал).

Той, хто співпрацював з Гітлером, для російської, радянської людини – ворог,

– сказав ведучий.

За такою логікою росіяни мають вороже ставитись до СРСР, адже він напряму на рівні держави співпрацював з нацистською Німеччиною та розпочав Другу світову війну.

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Проте такі речі не викликають дисонансу в головах пропагандистів.

Далі історик намагався сказати, що українське суспільство не є фашистським. Із цим пропагандисти погодились та заявили один зі своїх штампів, що начебто український народ – це одне, а українська влада – це інше.

Водночас невідомо, як в думках російських створінь приживається думка про необхідність воювати з українським народом та слова про "близькість росіян та українців".