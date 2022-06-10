Скабєєва і Соловйов будуть кричати ще кілька днів, – Яковенко про заяву Путіна щодо Петра I
Російський президент Володимир Путін заявив, що метою Росії стало "повернення" територій, порівнявши сучасні події з часами Петра I. Перш за все – це вказівка для інформаційних військ.
Мовляв, російські пропагандисти відтепер мають повторювати це безперестанку і підтримувати таку позицію. Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.
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Ігор Яковенко прокоментував нову заяву Путіна
Він наголосив, що така заява Путіна фактично стала вказівкою для пропагандистів. Рупори Кремля мають "вдавлювати" таку думку в голову росіян.
Скабєєва і Соловйов будуть кричати ще кілька днів,
– зазначив журналіст.
Крім того, на думку Яковенка, така риторика не закінчиться на заяві Володимира Путіна. Зараз її розжовуватимуть ще більше. Зокрема, згадають навіть на вступних екзаменів до вищих навчальних закладів Росії для абітурієнтів.
Зауважимо, що через провали російської армії на українському фронті, російські пропагандисти були змушені вже тричі змінювати риторику щодо загарбницької війни.
Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що російські загарбники намагаються реалізувати своє пропагандистське бачення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього ворог цинічно бреше та використовує дітей.
Ігор Яковенко про нову заяву Путіна: дивіться відео
Путін висловився щодо війни в Україні: що треба знати
- Президент Росії Володимир Путін після відвідин виставки, присвяченої Петру I, порівняв себе з імператором.
- Очільник Кремля заявив, що метою Росії стало "повернення" територій, порівнявши сучасні події з часами Петра I.
- "Петро I повертав та зміцнював. На нашу долю теж випало повертати і зміцнювати", – сказав російський диктатор.
- Таку маніакальну думку президент Росії озвучив на зустрічі з молодими підприємцями, адже починати промивати населенню мізки імперіалізмом краще якомога раніше.
- На думку глави країни-агресорки, цар Петро I 21 рік вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. "Нічого він не відторгав, він повертав", – заявив Путін.
- Крім того, на зустрічі з молодими підприємцями він заявив, що через 10 років росіяни житимуть краще.