Скабєєва і Соловйов будуть кричати ще кілька днів, – Яковенко про заяву Путіна щодо Петра I

Російський президент Володимир Путін заявив, що метою Росії стало "повернення" територій, порівнявши сучасні події з часами Петра I. Перш за все – це вказівка для інформаційних військ.

Мовляв, російські пропагандисти відтепер мають повторювати це безперестанку і підтримувати таку позицію. Про це 24 каналу розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

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Він наголосив, що така заява Путіна фактично стала вказівкою для пропагандистів. Рупори Кремля мають "вдавлювати" таку думку в голову росіян.

Скабєєва і Соловйов будуть кричати ще кілька днів,

– зазначив журналіст.

Крім того, на думку Яковенка, така риторика не закінчиться на заяві Володимира Путіна. Зараз її розжовуватимуть ще більше. Зокрема, згадають навіть на вступних екзаменів до вищих навчальних закладів Росії для абітурієнтів.

Зауважимо, що через провали російської армії на українському фронті, російські пропагандисти були змушені вже тричі змінювати риторику щодо загарбницької війни.

Радник очільника Офісу Президента Сергій Лещенко заявив, що російські загарбники намагаються реалізувати своє пропагандистське бачення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього ворог цинічно бреше та використовує дітей.

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