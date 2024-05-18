У Скадовську чули декілька вибухів: пишуть про роботу HIMARS

На тимчасово окупованих територіях неспокійно. Зокрема, кілька вибухів чули у Скадовську.

Місцеві жителі чули кілька вибухів у Скадовську. Російські телеграм-канали пишуть про поранених внаслідок обстрілів, передає 24 Канал.

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Обстріл із HIMARS

Російські ЗМІ пишуть, що Скадовськ опинився під обстрілом РСЗВ HIMARS. Спочатку писали про 3 поранених внаслідок удару, однак потім з'явилась інформація, що кількість постраждалих зросла до 11.

Окупаційна влада заявила, що також зруйновано будинок. Також там виникла пожежа, яку ліквідовували рятувальники.

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