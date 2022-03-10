У Скадовську окупанти залишили міську раду, але розмістились у військовій частині

Російські окупанти у Скадовську вирішили покинути міську раду. Проте далеко вони не відійшли – розмістилися у військовій частині на околицях міста.

Про це повідомив Скадовський міський голова Олександр Яковлєв.

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За його словами, міська рада після розгрому окупантами повноцінно працювати не може, а люди бояться виходити на роботу.

Раніше в Херсоні окупанти 9 березня захопили ізолятор тимчасового тримання. Ймовірно, його використовуватимуть для утримання неправомірно затриманих українських громадян.

Відомо, що на Херсонщині окупанти намагаються запровадити поліцейський режим. Вони вже незаконно заарештували понад 400 українців.

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