У Скадовську підірвали замкомандира полку "Ахмат", – джерела

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині підірвали автівку із заступником командира 96 полку росгвардії "Ахмат". Він отримав серйозні поранення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела.

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В окупованому Скадовську підірвали замкомандира

Джерела 24 Каналу повідомили, що окупанти на лівобережжі тимчасово окупованої Херсонщини мають чимало проблем. Так, у Скадовську підірвали "УАЗик" 96 полку росгвардії, відомого як полк "Ахмат". Унаслідок вибуху заступник командира, який був у службовому автомобілі, отримав серйозні поранення.

Цей інцидент неабияк нажахав окупантів. Тепер особовий склад Росії закликають не залишати у тилових районах надовго машини без нагляду. Крім того, окупантів закликають перевіряти автівки, мовляв, не можна втрачати обачність і транспорт треба перевіряти перед експлуатацією.

У ворога на Херсонщині проблеми з саперами

Окупанти на лівобережжі Херсонщини мають й інші проблеми. Так, у 24 мотострілковому полку немає саперів. Окупантам доводиться шукати фахівців для розмінування, однак з кадрами є проблеми.

Джерела розповідають, що нещодавнє розмінування для ворога стало небезпечним, адже троє окупантів отримали поранення, коли один з війскових наступив на "лєпєсток" (протипіхотна міна). Крім того, вибухом було пошкоджено й човен. Тепер росіяни не можуть підійти до берегів, а ротацію окупантам треба проводити вже.

Відтак, окупанти вирішили не розміновувати територію. Точніше – її будуть проводити, але вибуховим способом.

Крім того, свою ротацію противник планує прикривати димовими шашками та підпаленими шинами. До прикладу, частина окупантів пропонує буквально затягнути димом все місто Олешки.

Росіяни бояться штурмувати острови на Херсонщині

Агент руху "Атеш" із російського угрупування військ "Дніпро" розповів, що офіцери отримали наказ про підготовку до наступу на правий берег Херсонщини. Деталі операції поки що відомі лише вищому керівництву, але ситуація серед військовослужбовців вкрай напружена.

Так, значна частина солдатів намагається уникнути відправки на штурм. Багато з них роблять відчайдушні спроби потрапити до госпіталю, відкупитися для переведення на інші посади або цілеспрямовано псують техніку та озброєння.

Ба більше, раніше в "Атеш" також повідомляли, що ворог навмисно ламає човни, щоб не було на чому штурмувати острови та правий берег Херсонщини. Окупанти пошкоджують мотори, пробивають гумові човни чи навіть самостійно передають координати Силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива.