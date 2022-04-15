У Скадовську росіяни познімали українські прапори та почепили свої

Російські загарбники вранці 15 квітня зняли з адмінбудівель Скадовська українські прапори. На їхнє місце окупанти почепили свої стяги.

Скадовський міський голова Олександр Яковлєв повідомив, що росіяни зняли прапори України з будівлі міської ради, а також з флагштока в центрі міста.

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Росіяни познімали у Скадовську українські прапори

Замість синьо-жовтих стягів росіяни почепили свої триколори.

Цим вони говорять, що надалі несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді,

– зазначив Яковлєв.

Мер наголосив, Скадовська міська рада не буде співпрацювати з окупантами, тому від 15 квітня жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором.

"Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді продовжується", – запевнив міський голова.

Він звернув увагу, що які б прапори не вішали загарбники на будівлях та площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори жовтих ланів та блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця.

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