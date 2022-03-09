У Скадовську в центрі міста люди впритул приблизились до окупантів з криками "йти геть"

Українці не втомлюються давати відсіч окупантам. Так, у Скадовську містяни криками виганяли озброєних до зубів ворожих військових.

На відео можна побачити десяток мешканців Скадовська, які не побоялися боронити своє місто. Вони кричали до окупантів, що їх тут ніхто не чекав, і що їм пора геть, передає 24 канал.

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Містяни обіцяють не піти, поки окупанти не покинуть Скадовськ

Ми нікуди не підемо, поки ви не покинете наше місто. Ми – мирне місто. Ми ні на кого не нападали. Чого приперлися сюди? Ідіть вже!,

– кричить одна з бабусь.

Також можна почути, як один з чоловіків кинув репліку: "Та в них в голові н***я нема".

І це все мирні мешканці Скадовська кричали озброєним до зубів ворожим солдатам. Їх, можна зауважити, близько 20 осіб. Самі орки, до слова, обступили мерію міста.

Дивіться, як хоробрі мешканці Скадовська проганяють окупантів:

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