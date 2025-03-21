У Скадовську вибухнув автомобіль з двома російськими офіцерами

У четвер, 20 березня, в окупованому Скадовську вибухнув автомобіль. Всередині перебувало двоє офіцерів російської армії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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ГУР підірвало авто окупантів у Скадовську

20 березня близько 20:40 на вулиці Миру в тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль Nissan.

У пікапі перебували двоє офіцерів російської окупаційної армії. Від машини московитів залишилась груда покрученого металу,

– розповіли у ГУР.

Українська розвідка наладує, що за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.





Понівечений автомобіль окупантів у Скадовську / фото ГУР

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До речі, подібні інциденти вже стали буденністю на окупованих територіях. Наприклад, 28 лютого у Маріуполі у повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, всередині якого перебував російський окупант. Попередньо заявлялося, що він потрапив до реанімації.