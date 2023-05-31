Скандал з підірваним авто воїнів ТрО: керівництво бригади почало внутрішню перевірку

Керівництво 125 бригади після суспільного резонансу розпочало внутрішню перевірку щодо комбата. Саме його звинувачують у підриві гранатами автомобіля, який військовим купили волонтери.

Розслідування почалося після поширення інформації про те, що комбат одного з підрозділів ТрО нібито підриває машини, на які збирають волонтери.

Важливо Комбат через "помсту" начебто підірвав автівку захисників: скандал набирає обертів

Керівництво бригади розпочато внутрішню перевірку.

Надається максимальне сприяння уповноваженим органам правопорядку для забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування. Війна – місце підвищеної концентрації емоцій. Лише зберігаючи холодний розум зможемо перемогти ворога,

– наголосили у пресслужбі бригади.

Що цьому передувало

Раніше військовий Віталій Карвацький заявив, що комбат Андрій Селехман підірвав автомобіль, бо військові поїхали у Лиман по бензин, необхідний для генераторів. Згодом Карвацький заявив, що його викликають до комбата й "вішають на нього справи". У коментарях під відео Віталій навіть натякає, що командир може зловживати наркотиками.

Він наголосив, що командування намагається прикрити "ж*пи", а з солдата роблять "козла відпущення". У наступному відео Карвацький повідомив : йому погрожують та вимагають опублікувати відео з вибаченнями.

Правозахисник Масі Найєм заявив, що захищатиме Карвацького. За словами юриста, командир бригади на словах виступив за те що Віталій правий. Він наголосив, що військовий вже написав пояснення.

У коментарі виданню "Свідомі" комбат Андрій Селехман заявив, що не підтверджує інформацію про підпал автомобіля. Проте своєї версії загоряння автівки він не озвучив. Що саме сталося – мають встановити у бригаді.