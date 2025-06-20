ОК "Захід" не підтвердило причетність комбрига 155-ї бригади до бізнесу на фіктивних "бойових"

Командувач ОК "Захід" Володимир Шведюк стверджує, що жоден військовослужбовець 155-ї ОМБр не підтвердив причетність комбрига Тараса Максімова до бізнесу на фіктивних "бойових" виплатах. Однак самі бійці це заперечують.

Про це повідомляє "Українська правда", передає 24 Канал. Станом на 19 червня правоохоронці продовжують процесуальні дії у справі.

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Що заявили в ОК "Захід"

Наразі ОК "Захід" і командування Сухопутних військ очікує висновків ДБР для ухвалення остаточного рішення щодо ситуації в бригаді.

Результати (службового – 24 Канал) розслідування показали, що жодним військовослужбовцем не було підтверджено постановки командиром військової частини А5001 завдань на збір та передачу йому коштів,

– заявив бригадний генерал Шведюк.

Однак під час службового розслідування виявили грубі порушення в організації та веденні фінансово-господарської діяльності батальйону безпілотних систем, обліку особового складу.

За відсутність контролю, прорахунки в "деяких інших управлінських процесах" командування бригади, зокрема комбриг, притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Що кажуть військові

Водночас декілька співрозмовників ЗМІ серед військових 155-ї ОМБр запевняють, що повідомляли ОК "Захід" про можливу причетність комбрига до цієї справи.

Особисто я розповідав, що спершу про "сотку" для майстрів дронів, які працюють у тилу, заговорив комбриг Максімов. Умови її отримання доводив комбат Шумський, якого затримали правоохоронці,

– поділився колишній начальник майстерні 155-ї бригади Артем Старченко.

Однак дехто з бійців відмовився спілкуватися з представниками ОК через зобов'язання про нерозголошення деталей досудового розслідування.

Нагадаємо, на початку травня в.о. командира батальйону безпілотних систем 155-ї ОМБр підполковника Святослава Шумського затримали. За даними правоохоронців, він вимагав із підлеглих "відкати" за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.