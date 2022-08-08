Ср*чі стали найдієвішою зброєю України проти сліпого світу

Моліться на наші ср*чі, люде! "Гамнесті Інтернешнл" вибачилися за свій феєрично брехливий звіт. Ми перемогли велетенську глобальну бюрократичну машину, яка просто не помітила б нас, якби ми не влаштували ср*ч.

Українці єдині в гніві

Ср*лися з "Гамнесті" всі: від домогосподарок до президента. І маємо ж результат! Тепер у "Гамнесті" й купи інших латентних путіноїдів виробився безумовний рефлекс: зачепиш українців – прилетить. І вони реально будуть задумуватися про наслідки. Тож ця перемога цінна і помічна.

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Холодне відро для Європи

Світ жорстокий до тихих. Великі не помічають маленьких, які вошкаються десь внизу, під ногами. Їм байдуже, бо вони просто не чують, як тихо знищують половину народу десь в Африці. Не чути, то можна й не реагувати.

Нас почули, бо ми не мовчимо. За останні роки ми глибоко інтегрувалися у цивілізований світ. Ми маємо партнерів, друзів, кастомерів по всій Європі. І ми гучні. Наш біль вилився на голови європейців, як відро холодної води, що змило зачарування московитами навіть у німців, французів, італійців.

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І в безпрецедентній для Європи і Штатів швидкості поставок важкої зброї – велика заслуга наших ср*чів. Так само, як зараз "Гамнесті", ми всі, від таксиста до посла і президента, навалювали Німеччині та іншим слоупокам до тих пір, поки вони не роздуплилися.

Тож бережіть наші величні, шалені, нестримні й прекрасні ср*чі, люде! Не мовчіть, як щось не так. Навалюйте! Це на добро.

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