У Болгарії заявили про схему таємного вивезення в Україну тисяч тонн зброї

В Болгарії ексміністерку економіки країни Корнелію Нінову звинуватили в організації таємного перевезення зброї до України. Однак остання все заперечує.

Про можливе таємне постачання зброї заявив виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов. За його словами, його попередниця організувала вивезення 4 200 тонн озброєння.

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Михайлов каже, що має докази

Виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії звинуватив свою попередницю Корнелію Нінову в тому, що вона підписала дозволи на експорт зброї на 16 мільйонів євро. Варто зазначити, що Михайлов не вказав, що ця зброя надійшла Україні, але наголосив на тому, що озброєння доставляли в аеропорт польського міста Ряшів біля кордону з нашою державою.

За перші чотири місяці від початку війни – до 30 червня були підписані дозволи на експорт болгарської зброї на один мільярд 16 мільйонів євро. За цей чотиримісячний період 4 200 тонн болгарської зброї було доставлено до польського аеропорту біля кордону з Україною,

– заявив Михайлов.

Чиновник заявив, що має всі докази, однак не продемонстрував жодного. Натомість Нінова усі звинувачення відкидає. Варто зазначити, що в Болгарії поглиблюється конфлікт між тимчасовим урядом та проєвропейським урядом Кирила Петкова, членкинею якого й була Нінова.

Болгарія відмовила Україні в наданні зброї

Ще 7 червня парламент Болгарії відповів відмовою на прохання українського посла Віталія Москаленка про оборонну допомогу Україні. Цікаво, що саме Корнелія Нінова заявила тоді, що питання про надання зброї Україні закрите. Додамо, що Нінова є лідеркою соціалістичної партії країни.

Тодішній прем'єр Кирил Петков заявив, що уряд дотримуватиметься рішення парламенту і зазначив, що Болгарія ремонтує українську техніку, приймає біженців та долучається до антиросійських санкцій.

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