Коштує кілька тисяч доларів: Бойко у скандальному відео з'явився у люксовому светрі

Нардеп та глава "Платформи за життя та мир" Юрій Бойко записав у тіктоці відео, яке спричинило скандал. Ба більше, про "радикалів" та важливість "пам'ятників" проросійський депутат розповідав у люксовому светрі, вартість якого сягає кількох тисяч доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналістку The Kyiv Independent Євгенію Моторевську, яка звернула увагу на зовнішній вигляд Бойка.

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Бойко і светр за кілька тисяч доларів

У нещодавньому відео, яке опублікував Бойко, чимало цікавих деталей. Окрім того, що проросійський нардеп почав говорити про нібито "заборони говорити рідною мовою", користувачі мережі звернули увагу й на його люксовий одяг.

Ймовірно, Бойко обрав для свого "звернення" кашеміровий джемпер від італійського бренду Kiton. Характерною "фішкою" бренду є червоний "бігунок" на блискавці, який важко сплутати з іншим виробником. Моторевська наголосила, що вартість такого светра сягає 2,5 тисячі доларів.

Юрій Бойко міг би зараз писали листи з якоїсь з українських колоній на волю (стаття, за якою у 2014 році відкрили справу щодо "вишок Бойка", передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі). Натомість він у светрі від італійського люкс-бренду Kiton приблизно за 2,5 тисячі доларів розказує нам про страшних українських "радикалів". На 11 році війни з Росією,

– обурилася журналістка.

Офіційні сторінки магазину Kiton на момент написання цього тексту недоступні. Як мовиться на сайті, нині сторінка розробляється, щоб "повернутися з новим цифровим інтерфейсом". Однак у мережі на різних платформах можна знайти схожі моделі.

До прикладу, ось такий джемпер, який дуже схожий на той, у якому сидить Бойко, коштує 5 395 доларів. Хоча модель дещо відрізняється, але за типом в'язання дуже схожа на светр проросійського нардепа.



Кашеміровий джемпер Kiton / Скриншот



Кашемірові кардигани Kiton дещо "дешевші" / Скриншот

В українських онлайн-магазинах знайти светр від Kiton значно складніше. Нині в інтернеті є лише у кілька разів тонші джемпери, а їхня вартість перевищує 60 тисяч гривень (і це зі знижкою).



Вартість джемперів Kiton в українському онлайн-магазині / Скриншот

Нагадаємо, що відео Бойка викликало скандал у мережі. Так, глава Офісу президента Андрій Єрмак зауважив, що деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією є ключовою метою – а не поширення російських наративів.