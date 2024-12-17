До Ради викликають голову СБУ Малюка та заступника генпрокурора: яка причина

Верховна Рада викликала до парламенту голову СБУ Василя Малюка та першого заступника Генерального прокурора України Олексія Хоменка. Це рішення ухвалили на засіданні у вівторок, 17 грудня.

Відповідну інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк, повідомляє 24 Канал.

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Малюка та Хоменка викликають до парламенту

Верховна Рада ухвалила рішення викликати Малюка та Хоменка з доповіддю про діяльність проросійських партій. Зокрема, для надання оцінки висловлюванням депутата й очільника забороненої партії ОПЗЖ Юрія Бойка, якого нещодавно викликали на допит до СБУ.

"За" проголосував 201 нардеп з необхідних 150. Пропозицію вніс народний депутат і секретар Комітету ВР з питань національної безпеки Роман Костенко.

Нагадаємо, Юрій Бойко, нардеп і глава "Платформи за життя та мир", потрапив у скандал. Він опублікував відео з проросійськими тезами, критикуючи "радикалів" і заборону російської. На його заяву вже відреагували українські діячі.

Голова ВР Руслан Стефанчук відповів на заяву Бойка, наголосивши, що відповідальність за насильство в Україні лежить на Путіні. Стефанчук додав, що не можна говорити про заборони в Україні, не згадавши знищені росіянами храми та пошкоджені пам'ятники.