Три тези, щоб розібратися зі скандалом через зйомки Клопотенка в Лаврі

Чому українське суспільство й віряни Православної церкви України ведуться на російські ІПСО? Можливо, тому, що усвідомлення й очищення власної традиції, а найголовніше, бачення її майбутнього ще тільки в процесі формування.

Лавра – найкраще місце для подібних заходів

Для тих, хто не в темі, скандал розпочався з приводу молитовного сніданку за участі президента, глав церков та капеланів у трапезній палаті Трапезного храму Києво-Печерської лаври. Тепер усі цькують Акіма Галімова та Євгена Клопотенка, які провели подію і зробили програму про різдвяні страви в традиціях нашого народу, зібравши кошти для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Про це заявив Георгій Коваленко, інформує 24 Канал.

До теми У Києво-Печерській лаврі прокоментували скандал, який розгорівся через зйомки в трапезній

Агресивне невдоволення вірян московського патріархату не дивує. Але чомусь на це повелися ті, хто мав би підтримувати Національний заповідник "Києво-Печерська лавра", який послідовно очищає Лавру від русcкого міра. Тому декілька порад-пояснень для тих, хто хоче справді розібратися.

По-перше, і молитовний сніданок, і подія Клопотенка відбулися в трапезній(!) палаті Трапезного(!) храму.

Сучасною мовою це банкетна зала або чернеча їдальня. Якщо шукати найкраще місце для подібних заходів, то це саме воно.

По-друге, ми з дружиною із задоволенням подивилися цю програму від початку і до кінця і можемо її сміливо радити і вірянам, і людям нерелігійним, які цікавляться українськими традиціями.

По-третє, в мене є запитання до тих, хто "не бачив, але засуджую": коли ви востаннє були в лаврі? Я там був цієї суботи з групою прочан – шукачів нових українських смислів, які спеціально для цього приїхали до Києва з Дніпра. Так ось, на святково прикрашеній території Верхньої лаври одночасно в декількох приміщеннях відбувалися цікаві події для різних аудиторій, працювала резиденція святого Миколая, ходили екскурсійні групи і, що найголовніше і чого не бажають помічати критики, – лунала чернеча молитва українською.

Усе це створювало справжню атмосферу української лаври. Але картинка із соцмереж, на жаль, має інший вигляд.

Не вірте всьому, що написано на інформаційному паркані та не ведіться на московські ІПСО. Краще приходьте до нашої Національної святині та наповнюйте її молитвою, смислами й новими цікавими проєктами.