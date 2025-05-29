Маркетплейси допоможуть: чому в ЗСУ не доотримують дрони та як держава розв'язує проблему

У травні 2025 року Андрій Білецький, командир Третього армійського корпусу ЗСУ, в інтервʼю Юрію Бутусову зробив доволі гучну заяву. За його словами, за три місяці Третя окрема штурмова бригада (3ОШБ) не отримала від Міноборони жодного FPV-дрона. Без дронів, які постачає держава, бригада не може закривати свою смугу.

У певні моменти доля постачання дронів від держави складала до 30 – 40%, казав Білецький. На момент інтервʼю бригада закривала потребу за допомогою волонтерів та субвенції. Однак згодом суспільний розголос все ж допоміг 3ОШБ отримати 3 000 дронів.

Водночас в Агенції оборонних закупівель запевнюють – на фронт ідуть сотні тисяч дронів. Однак, як зʼясував 24 Канал, існує проблема з їхнім розподіленням на іншій ланці. Про обсяги, канали постачань дронів та проблеми з цим – читайте в нашому матеріалі.

Як зараз підрозділи отримують дрони від держави

Торік Міноборони поставило доставку FPV-дронів на фронт пріоритетом. До кінця 2024 року передано понад 1,3 мільйона таких БПЛА. Загалом із різних джерел закуплено близько 1,5 мільйона дронів (96% витрат – українським виробникам).

Цікаво! У квітні 2025 року командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповідав 24 Каналу, що зараз підрозділ "Ахіллес" активно використовує дрони на оптоволокні, з яких 80% надходять завдяки підтримці українського народу через донати, і тільки 20% – це частина першої партії державних дронів.

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У 2025 році оборонна промисловість може виробити близько 4,5 мільйона FPV-дронів, і Міноборони планує закупити їх усі, виділивши на це понад 110 мільяродів гривень.

ДОТ і платформа Dot-Chain. Державний оператор тилу (ДОТ) МОУ створює IT-систему Dot-Chain Defence для замовлень дронів та РЕБ. Після успіху Dot-Chain для продовольства (доставку харчів скорочено в 4 рази) ДОТ готує модуль для безпілотників. За планом, із травня – червня 2025 року підрозділи зможуть напряму замовляти потрібні FPV-дрони через Dot-Chain, а Міноборони оплатить їх через Агенцію оборонних закупівель. Такий підхід має пришвидшити логістику та зменшити бюрократію.

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"єБали" та Brave1 Market. Мінцифра розгортає програму “Армія дронів бонус” із бонусною системою: бойові підрозділи заробляють “єБали” за ураження цілей і можуть витрачати їх на нову техніку. У квітні 2025 року презентовано Brave1 Market – державний маркетплейс оборонних технологій, “Amazon для армії”. На платформі вже розміщено понад 1000 рішень (FPV- та інші дрони, РЕБ/РЕР, робототехніку, ШІ-системи, комплектуючі тощо). Незабаром її інтегрують із системою єБалів, щоб підрозділи могли оплачувати покупки накопиченими балами.

На відміну від DOT-Chain Defence, де військові можуть прямо в системі замовляти дрони, у Brave1 Market вони тільки обирають товар у каталозі – далі вже самостійно укладають угоди з виробниками. Відмінності такі:

у DOT-Chain Defence договір фактично укладає АОЗ за центральний бюджет – Міноборони виділяє частину коштів на централізовані закупівлі АОЗ. З цих коштів сума спрямовується на DOT-Chain Defence;

у Brave1 – військова частина може контрактувати виробника і самостійно купувати дрони за бюджет частини.

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Статистика підтверджує масштаб і швидкість трансформації: якщо в 2023 році ЗСУ отримували лише тисячі дронів, то за 2024 рік ця цифра виросла до мільйонів, а у 2025-му очікують втричі більший обсяг. Поєднання централізованих закупівель через МОУ/АОЗ і децентралізованих точкових програм (Brave1 і єБали) дає фронту гнучкість у забезпеченні. Водночас масштабні ініціативи потребують жорсткого контролю та оперативного врегулювання.



За оцінкою ДОТ, розробки IT-рішень часто випереджають підготовку нормативної бази (у близько 90% випадків), тому впровадження інновацій може гальмуватися через необхідність підлаштувати правила. Темпи нарощування виробництва і закупівель свідчать про ефективність цих програм, але водночас накладають завдання щодо прозорості та якості процесу.

АОЗ вже законтрактувала 83% озброєнь з доведеної потреби ЗСУ: що це означає

На тлі історій з недопостачанням дронів у державі запевнюють – відсоток значно вищий. Але проблема – в іншому.

Зокрема Агенція оборонних закупівель станом на травень 2025 року вже уклала державних контрактів на 83% від доведеної потреби у товарах оборонного призначення для Збройних сил України.

За напрямками ситуація така:

наземна техніка – 85%;

боєприпаси – 83%;

безпілотні апарати – 81%.

Що таке доведена потреба Доведена потреба – це перелік озброєнь, яку АОЗ має закупити для потреб ЗСУ. Агенція не формує його самостійно, а отримує інформацію від інших органів в системі оборони – Генерального штабу та міністерства оборони України. З часом в потребу можуть додаватись нові обсяги чи позиції на заміну існуючим.



Далі АОЗ проводить аналіз ринку та контрактує постачальників/виробників в межах наявного в неї бюджету. В цілому реальна потреба ЗСУ перевищує фінансові спроможності держави, через що Агенція змінює підходи до закупівель.

За напрямом безпілотних систем планується переведення роботи з ринком в інші інструменти, зокрема, з використанням електронної системи Prozorro для контрактування та DOT-Chain Defense для замовлень. Відповідні обсяги вже незабаром будуть оголошені. По боєприпасах додана нова номенклатура, що відображає поточні пріоритети в забезпеченні ЗСУ. Щодо техніки, де закупівельні проєкти, як правило, є найскладнішими за структурою, триває планове контрактування,

– зазначає Арсен Жумаділов, директор Агенції оборонних закупівель.

В чому проблема та як її вирішити

То чому ж військові скаржаться на нестачу дронів? Законтрактовані Агенцією товари постачаються до структур, відповідальних за логістику та розподіл, пояснило 24 Каналу обізнане джерело. Саме вони визначають, яке озброєння та в якій кількості надалі буде розподілено між бригадами.

Це стосується в тому числі й безпілотників. До прикладу, з початку 2025 року на фронт поставлено 593 000 дронів, які закупила агенція.

Всього ж, за словами Жумаділова під час зустрічі з журналістами в квітні, законтрактований об'єм лише FPV-дронів у 2025 році складатиме приблизно 2,3 мільйона одиниць.

Нещодавня історія з 3-ою штурмовою ставить питання щодо наявної системи розподілу безпілотників між бригадами. Одним із рішень може стати DOT-Chain Defence, про який ми раніше вже писали.

Як пояснювала Альона Жужа, радниця з IT в ДОТ, підрозділи військових частин зможуть обирати та замовляти необхідні дрони із законтрактованих позицій Агентства оборонних закупівель. Це дозволить адресно, прогнозовано та ефективно закривати їх запити.