Вчила лікувати грязями й "російською банею": в ІФНМУ завершили перевірку щодо викладачки

В Івано-Франківському медуніверситеті завершили службову перевірку щодо викладачки "Фізичної реабілітації при коморбідній патології". Студенти скаржилися, що вона використовувала російську літературу, вихваляла СРСР, а ще вчила лікувати грязями та "російською банею".

Комісія рекомендувала відсторонити викладачку від проведення лекцій та оголосити догану. Рішення оприлюднили на сайті університету 25 грудня.

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Скандал в Івано-Франківському медуніверситеті

В університеті розповіли, що відповідну комісію створили 19 грудня. Аби встановити всі деталі, ознайомилися зі скаргою студентів освітньо-професійної програми "Фізична терапія, ерготерапія". Також з заявою від інших 5 студентів, які вказали, що інформація, наведена в скарзі, "не відповідає дійсності".

Комісія провела зустріч зі студентами, які подали скаргу, в присутності представників деканату та студентських організацій, отримала письмове пояснення від викладачки.

У методичних вказівках до проведення практичних занять з "Фізичної реабілітації при коморбідній патології" в переліку додаткової літератури виявили посилання на російськомовну. В університеті наголосили, що це неетично та є питанням моралі, що йде в розріз з освітнім законодавством України.

Сама викладачка запевнила, що нібито використала підручник "Фізичної терапії" 1984 року російською, "з метою демонстрації навчальної літератури того часу, а не як рекомендацію для навчання чи підготовки до практичних занять".

Рекомендовано відсторонити асистентку від викладання навчальних дисциплін на ОПП "Фізична терапія, ерготерапія" у зв'язку із невідповідністю Ліцензійним умовам та притягнути до дисциплінарної відповідальності з оголошенням догани,

– зазначила комісія.

На момент перевірки диплома Асоціації гастроентерологів Росії за зайняте викладачкою призове місце за публікацію наукової роботи 2015 року не виявили.

Комісія також рекомендувала оновити навчально-методичний комплекс для вибіркової навчальної дисципліни "Фізична терапія при коморбідній патології" з використання тем, які відповідають принципам доказової реабілітації. Також заборонити використання неактуальної (застарілої) літератури при викладанні навчальних дисциплін на "Фізичній терапії, ерготерапії" тощо.

Окрім того, заступника ректора з виховної роботи порекомендували провести роботу з викладачами щодо виховання молоді в дусі патріотизму та поваги до державних цінностей через утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Зауважимо, що ця ситуація набула розголосу 19 грудня, коли виконавча директорка благодійного фонду "Свої" зробила допис у фейсбуці. Леся Литвинова звернулась до міністра охорони здоров'я.

Тоді Віктор Ляшко зазначив: "Зараз наведу декому різкість на зміни, які відбулись в країні в підходах до надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я".