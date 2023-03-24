Скандал у Франківську: у спортзалі розмістили табличку для "осіб з нетрадиційною орієнтацією"

У спортзалі Івано-Франківська розмістили обурливу табличку, де вказано, що вагітні жінки та "особи з нетрадиційною сексуальною орієнтацією" можуть не прибирати після себе спортивний інвентар,

Громадські активісти пояснили, чим цей напис може образити представників ЛГБТ-спільноти.

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Що не так із табличкою

По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є некоректним і гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність.

По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність, а отже слабкість геїв.

Це гомофобна риторика, не кажучи про те, що це ще й доволі мізогінно,

– написали в громадській організації.



У спортзалі принижують жінок та людей не з традиційною орієнтацією / Фото "КиївПрайд"

Позиція спортзалу

За інформацією громадської організації, їхня підписниця зверталась до працівників закладу із проханням зняти образливу табличку. Проте працівники відмовилися це робити, зазначивши, що "не бачать у ній нічого образливого".

"До того ж у своєму клубі маємо право встановлювати свої правила. Ми маємо право на власну думку та ніхто не в праві нав'язувати нам свої погляди", – відповіли у спортзалі.

Пізніше, коли історія набула розголосу і очевидно, у соцмережах спортзал почав отримувати повідомлення з критикою, там опублікували "пояснення", де назвали обурених людей ботами. Та знову заявили, що табличку не прибиратимуть.



На сторінці спортзалу з'явилось "пояснення" / Скриншот з соцмереж

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар.