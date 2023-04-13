Вже звільнений, але посвідчення не мав: як закінчився скандал з працівником Офісу генпрокурора

Співробітника Офісу генпрокурора Миколу Закриничного, який влаштував скандал з інспектором з паркування у Києві, офіційно звільнили з посади. Проте є цікава деталь – чоловік не отримував посвідчення співробітника відомства, яким так активно розмахував.

Після скандалу Закриничний написав заяву на звільнення. Офіційно усунули чоловіка від посади 10 квітня. Про це 24 Каналу повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

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Чим закінчився скандал з працівником прокуратури

Закриничного звільнили за згодою сторін з посади коменданта комунального-експлуатаційного відділу управління комунально-експлуатаційного, транспортного забезпечення та режиму Департаменту державного майна, ресурсів та матеріально-технічного забезпечення Офісу генпрокурора. Усунули його за наказом Генерального прокурора №453ц від 10 квітня 2023 року.

Зазначимо, що на старій версії сайту Офісу генпрокурора посада Закриничного звучала дещо інакше. Він був вказаний як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".



Як вказана посада Закриничного на старій версії сайту / Скриншот

Ба більше, у пресслужбі заявили, що Закриничний ніколи не отримував службове посвідчення Офісу генпрокурора. Проте саме ним він "вихвалявся" перед інспектором з паркування, коли той попросив надати документи, які б підтверджували особу.

Як чоловік отримав службове посвідчення – невідомо.



Закриничний не отримував службове посвідчення / Скриншот з відповіді на запит

Чоловік з посвідченням Офісу генпрокурора облаяв інспектора

Микола Закриничний накинувся на інспектора з паркування з лайкою через те, що його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик. Інцидент стався 6 квітня у Києві.

Згідно з заявою інспектора, чоловік припаркував свій автомобіль, порушуючи правила дорожнього руху. Закриничний залишив його поблизу зупинки громадського транспорту.

Чоловік почав лаятися з інспектором через це, вимагаючи повернути транспортний засіб. Коли Закриничного попросили надати документи, то він досить швидко продемонстрував посвідчення співробітника Офісу генпрокурора й заховав його до кишені.

Деякий час Закриничний продовжував сваритися з працівником комунальних служб, потім сфотографував інспектора й пішов з місця подій.