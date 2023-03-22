Ліза проти Люби: ЗМІ навідались у двір Івано-Франківська, де трапився скандал зі скакалкою

Декілька днів тому мережу збурило відео дівчини Лізи, яка на телефон знімала свої тренування на скакалці. Однак обговорення викликали не якісь надважкі вправи, а конфлікт, який виник через невдоволення жінки за кадром.

Літню жінку, яка прийшла після початку тренування посидіти на лавці, дуже дратували стрибки молодої дівчини. Тож вона вирішила грубо попросити забратися дівчину геть. Трапилося це поблизу одного з будинків в Івано-Франківську, де живуть і студентка Ліза, і старша жінка Люба.

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Конфлікт через скакалку

І 19-річна дівчина, і жінка живуть в одній багатоповерхівці. Відстоювати простір у дворі їм довелося, зокрема, через те, що біля під'їзду студентки стрибати було ніде, а на стадіон школи вона не могла піти, бо її не відвідувала та й не знала, де є школи поблизу. А на розі між будинками за словами жителів, як правило, люди вживають алкоголь.

Під час суперечки жінка дозволила собі ображати студентку, не дуже підбираючи слів, адже хотіла, щоб через свій вік опонентка послухалася та мовчки пішла геть. Зокрема, Лізу вона обізвала й "соплячкою невихованою", й "гі*ном паршивим". Тож не дивно, що за таку поведінку користувачі мережі обурилися та стали підтримувати юначку.

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Місцеві розповіли, що конфлікт допоміг вичерпати чоловік, що гуляв з маленькою дитиною поруч. Він заступився за молоду дівчину і пояснив літній жінці, що пересісти мала б саме вона.

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Варто зазначити, що двір розташовується поблизу панельного будинку із радянським плануванням і справді має мало місця для відпочинку. Біля самих під'їздів цієї багатоповерхівки лавок немає.



Двір, де відбувся конфлікт / Ліля Хомишин

Що відомо про учасниць суперечки

Після цього конфлікту у мережі піднялася нова хвиля обговорень щодо конфлікту поколінь, а у двір почали приходити іванофранківці, щоб спеціально пострибати на скакалці та підтримати дівчину. У двір завітали й журналісти.

Їм вдалося дізнатися, що дівчина з відео переїхала до Івано-Франківська недавно, тож мало хто її знає. З'ясувалося, що вона тимчасово переїхала з Донеччини після початку повномасштабної війни та дистанційно навчається на другому курсі харківського Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Саме викладачеві вона записувала відео своїх тренувань зі стрибків на скакалці, і для виконання завдання їй потрібно було лише 10 хвилин. Однак після початку тренувань поруч на лавку сіли старші жінки, розмові яким, вочевидь, й заваджали стрибки.

Натомість пані Любу у дворі знають добре та називають неконфліктною жінкою. За словами сусідів, раніше вона постійно жила у Івано-Франківську, але зараз частіше буває в селі та до міста приїжджає рідко.

Вона така добра жінка. Вона не є скандальною. Просто, очевидно, стався конфлікт і ніхто не хотів поступитися,

– розповіла одна з сусідок.

Тож вони дивуються грубим зауваженням пенсіонерки та називають це її помилкою. Адже у дворі й так гамірно, там постійно шумлять діти.

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Зазначимо, що ще більшого розголосу конфлікт набув після інформації, що нібито дівчинку розкритикували у її навчальному закладі та наказали видалити відео. Але інформацію спростували у місцевому департаменті освіти. За словами самої Лізи, в університеті її підтримують, жодного конфлікту немає.

Варто зазначити, що ані жителі двору в Івано-Франківську, ані Ліза та її мама не пов'язують конфлікт із тим, що дівчина родом з Донеччини.

Дівчина зуміла за себе постояти

Коментар щодо конфлікту дала й мама студентки Оксана Іванівна, яка переконана, що донька просто зуміла за себе постояти. Вона підкреслила, що все життя виховувала Лізу так, щоб вона за себе вміла стояти. А ще наголосила, що дитина не перейшла на особистості та спілкувалася ввічливо.

Вона виглядає молодшою за свій вік, тому ми її вчили відстоювати свою думку і ставлення до життя,

– розповіла Оксана Іванівна.

Сама ж студентка підкреслила, що попередньо ходила у сусідній двір, однак там гралася малеча. Тож щоб не зачепити дітей, вона вирішила продовжити тренування у своєму дворі. Однак якби пенсіонерка поводилася ввічливо, то готова була б поступитися.

Якби мене попросили нормально, зі словами "вибачте", "будь ласка" і таке інше, я б погодилась піти в інше місце,

– сказала вона.

Психологи кажуть, що між дівчинкою та літньою жінкою відбувся не тільки конфлікт поколінь, вплинула і впертість однієї та іншої, бажання відстоювати свої права і свободи, невміння контактувати з молодими та багато непропрацьованого болю з подальшим викидом на першу зустрічну.

На думку прикарпатської психологині Наталі Федорук, конфлікти – це нормальне явище серед людей. Однак вони з фази зародження повинні переходити у фазу вирішення, на яке б погодились дві сторони, а не агресії. Дитяча психологиня Світлана Ройз у своєму фейсбуку вказала, що дівчинка не піддалась авторитаризму старших.

"Коли я дивилась відео з дівчиною зі скакалкою, я себе питала – щоб я зробила на її місці. Напевно, я б пішла на стадіон чи додому. А потім би гризла себе, разом з психологом вивчала б, що таке ретрофлексія. І відчувала б себе неповноцінною. Задавленою авторитарністю інших. Дівчинка Ліза не дозволила змусити відчувати себе так, як до неї ставилася жінка. Я хочу, щоб дівчину не змогли задавити. Щоб вона продовжувала відчувати силу", – написала Світлана Ройз.