Росіяни показали солдатів у кайданках, видавши їх за бійців "Анни Київської"

Ворог активно підхопив скандал із 155 бригадою, а тепер вигадує про неї фейки. Наприклад, що її бійців везли на позиції у кайданках.

Сам підрозділ спростував поширену в мережі інформацію, передає 24 Канал з посиланням на 155 бригаду.

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У чому суть російського фейку про "Анну Київську"

У тіктоці виклали відео, в якому нібито бійці 155 бригади говорять, що вони їдуть на лінію бойового зіткнення у кайданках. У ролику вони махають руками, щоб було видно наручники. У підписі мовиться, що так зробили, аби вони "не втекли".

На відео – справді 155 бригада. Але російська. Це визнав сам автор ролика у коментарях.



Росіяни визнали, що на відео їхні солдати / Скриншот 24 Каналу

Та цей нюанс пройшов непоміченим повз деяких користувачів і під відео можна прочитати гнівні коментарі на адресу української влади.

Нещодавно в мережі Інтернет з'явився черговий маніпулятивний відеосюжет, де військових в кайданках везуть на позиції. Хоча відео приписують нашій бригаді, на ньому саме росіяни. Вкид підготовлений ворожими службами ІПСО та спрямований на дискредитацію командування 155-ї ОМБр. Ми знаємо, що надто сильно дошкуляємо ворогу на одному з найпекельніших напрямків,

– пояснили ситуацію у бригаді.

В "Анні Київській" процитували Сунь-цзи, який твердив: "Генерал, що знається на воєнних діях, уникає супротивника з високим духом і вдаряє тоді, коли протиборча армія занепадає духом. Це – шлях контролювати дух…"

Тож у підрозділі наголосили: росіяни діяли невибагливо, але вкрай провокативно та маніпулятивно. Мета їхніх дій – посіяти паніку й розбрат у лавах Сил оборони України. Втім, це не вдалося.

Наостанок у 155 бригаді закликали дотримуватись інформаційної гігієни та не поширювати неправдиву чи неперевірену інформацію.