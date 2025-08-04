ВАКС узяв під варту колишнього голову Луганської ОВА Сергія Гайдая, який є фігурантом у справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ. Водночас експосадовцю дали можливість вийти під грошову заставу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на трансляцію судового засідання.

До теми Серед затриманих у справі про дрони – ексглава Луганської ОВА Сергій Гайдай, – ЗМІ

Який запобіжний захід обрали Сергію Гайдаю?

Слідчий суддя ВАКС Ігор Строгий частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до колишнього голови Луганської обласної адміністрації Сергія Гайдая запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як альтернативу цьому суд визначив заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Окрім того, ВАКС визначив для Гайдая низку процесуальних обов'язків, зокрема:

прибувати за викликом до детектива, прокурора, слідчого судді;

не відлучатися з Ужгорода без дозволу;

повідомляти детектива та прокурора про зміну місця проживання або роботи;

здати закордонний паспорт;

утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними;

не відвідувати одну з військових частин;

носити електронний браслет.

Сторона обвинувачення, окрім СІЗО, просила призначити понад 30 мільйонів гривень застави за Сергія Гайдая. Прокурор також вважає, що експосадовець може впливати на свідків, а також інших підозрюваних у цій справі.

Також є ризик перешкоджати досудовому розслідуванню іншим чином. Ми приходимо до висновку що єдиним запобіжним заходом є тримання (Гайдая – 24 Канал) під вартою. Але оскільки ця категорія справ передбачає внесення застави ми просимо визначити її визначити у розмірі 30 мільйонів 280 тисяч гривень,

– сказав прокурор.

Водночас адвокат підозрюваного просив про особисте зобов'язання чи домашній арешт для свого підзахисного.

Сам Гайдай заявив, що коли до нього прийшли правоохоронці з оголошенням підозри, він всіляко сприяв їм, а також надав їм особистий телефон і ключі від квартири у Києві й від робочого кабінету у Мукачево.

"Теоретично я міг би створити якусь підставу та зробити собі відрядження. Але я тут", – наголосив експосадовець, говорячи про ризики щодо можливої втечі за кордон.

Гайдай також додав, що "коли це все закінчиться", то піде на фронт.

Що вирішив ВАКС стосовно Владислава Марченка?

У Центрі протидії корупції повідомили, що слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов частково задовольнив клопотання детектива НАБУ і застосував до фактичного бенефіціарного власника компанії-виробника дронів "Акоптерс" Владислава Марченка запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Як альтернативу було визначено заставу у розмірі 15 мільйонів гривень. При цьому ВАКС поклав на підозрюваного тільки один обов'язок – прибувати за викликом до суду.

Нагадаємо, напередодні НАБУ та САП викрили корупційну схему із завищенням цін у державних контрактах на закупівлю дронів та засобів радіоелектронної боротьби. Загалом у цій справі підозру отримали 6 людей, серед яких були Сергій Гайдай, Владислав Марченко та нардеп Олексій Кузнєцов.