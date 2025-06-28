Друг Гусакова після наїзду на поліцейського 3 години ховався на горищі спортзалу, – ЗМІ

У п'ятницю, 27 червня, Нацполіція проводила обшуки у справі щодо можливого шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова. Його друг, 30-річний Володимир Терлецький, під час слідчих дій скоїв наїзд автомобілем на оперуповноваженого.

Опісля цього чоловік сховався на горищі спортзалу, де просидів близько трьох годин. Про це повідомляє видання Texty.org.ua з посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає 24 Канал.

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Як Терлецький переховувався на горищі

Після наїзду на правоохоронця Терлецький утік та заховався на горищі спортзалу. Чоловік забрав драбину та відмовлявся виходити попри тривалі умовляння працівників поліції. Зрештою, діставати його мала слідчо-оперативна група.

Був у розшуку за ухилення від призову, а є всі шанси, що "закриють" за статтею 345 Кримінального кодексу – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу,

– каже співрозмовник видання.

Друг Гусакова переховувався на горищі спортзалу: дивіться відео

До слова, місцеві жителі пов'язують чоловіка з місцевим спортзалом "Котигорошко", що розташований на Левандівці, де проживають Гусаков і Терлецький.

Нагадаємо, обшуки провели у близьких друзів і знайомих Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків та в особи, що допомагала йому в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.