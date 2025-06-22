Дуже важливо відновити справедливість, – Зеленський відреагував на скандал із Гусаковим

Нещодавно львів'янина Назарія Гусакова, який страждає на СМА, запідозрили у махінаціях зі зборами на лікування через незвичайні транзакції на криптогаманці та відсутність звітів про витрати. На скандал відреагував Володимир Зеленський.

Про це йшлося в доповіді міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в неділю, 22 травня, передає 24 Канал. Наразі всю інформацію перевіряють.

Дивіться також Львів'янин з СМА Назарій Гусаков вперше відреагував на звинувачення у шахрайстві

Що відомо про скандал

Окрема доповідь Клименка стосувалася "скандальної та вкрай неприємної" ситуації щодо зборів на користь Гусакова й можливих випадків шахрайства.

Наразі тривають перевірки всієї інформації, що є в публічному доступі. Встановлюють коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій.

За попередніми даними, було використано щонайменше 4 фінансові установи та багато цифрових сервісів. У п'ятницю, 13 червня, Гусаков залишив територію України, його місцеперебування та інші суттєві обставини також встановлюють.

Дуже важливо – відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких. На окремі випадки махінацій має бути законна відповідь,

– додав Зеленський.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Гусаков отримує ліки безкоштовно за кошти міського та державного бюджетів, а також від виробника – по 3 флакони на місяць.

Коли ми почали надавати хлопцеві медикаменти, сподівалися, що він припинить збір коштів. Проте через деякий час збори були поновлені. У розмові він пояснив, що потребує не лише ліків, а й допоміжних засобів, фізичної реабілітації та масажів,

– розповів Садовий.