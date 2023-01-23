Оскандалився через перепустку: мережу підірвав зашквар з керівником патрульної поліції Львівщини

Нещодавно мережею розлетілося відео, де начальник патрульної поліції Львівщини вручив своїй коханій незвичайний подарунок. На своє день народження дівчина отримали "перепустку" на проїзд Площею Ринок.

Користувачі мережі активно відреагували на цю подію. Усе, що відомо про героїв скандалу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Начальник патрульної поліції Львівщини оскандалився з подарунком коханій: його відсторонили

Подробиці події

У неділю, 22 січня, іменинниця Василина Софранюк опублікувала резонансну сторіз у своєму інстаграмі. На відео коханий дівчини – керівник патрульної поліції Львівщини Роман Пилипенко – вручив оригінальний презент.

Як виявилось, чоловік подарував коханій "перепустку" на проїзд Площею Ринок. Варто зазначити, що "простим смертним" в'їзд на авто туди заборонений. Наскрізний проїзд Площею Ринок можуть здійснювати жителі, які живуть в межах історичної площі за спеціальними перепустками.

Також на Площу мають право заїжджати машини, які завантажують та розвантажують товар і продукти, проте також за правилами і в певні години.

Іменинниця дуже емоційно відреагувала на такий подарунок. Вона сказала, що "любить ви**буватись" і з радістю проїдеться пішохідною зоною історичної Площі на своєму Mercedes. За її словами, "це найкращий подарунок".

Як відреагували в патрульній поліції

Одразу після скандалу Романа Пилипенка відсторонили від виконання службових обов’язків. Він очолював патрульну поліцію Львівщини з червня 2017 року.

За вказаними обставинами, керівництвом Департаменту патрульної поліції прийнято рішення про відсторонення начальника управління патрульної поліції у Львівській області від виконання службових обов’язків.

– йдеться у повідомленні.

Департамент патрульної поліції призначив службове розслідування та відсторонив його від виконання службових обов'язків.

Що відомо про Пилипенка

Роман Пилипенко народився 28 квітня 1983 року (39 років) у Макіївці на Донеччині. У дитинстві з родиною переїхав до Донецька.

Роман Пилипенко / Фото з фейсбуку

З 2005 по 2008 рік працював в Управлінні Державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Донецькій області. Потім рік займався приватною юридичною практикою.

2015 року чотири місяці був командиром 5-ї роти 1-го батальйону УПС МВС у Києві. Після цього Пилипенка перевели до Львова, де він недовго був командиром 4-го батальйону.

Менше року перебував на посаді заступника начальника Управління патрульної поліції Львова. 2016 року став начальником Управління патрульної поліції у Запоріжжі.

У червні 2017 року знову повернувся до Львова та очолив Управління патрульної поліції у Львівській області.

Хто така Василина Софранюк

Здається, що львів'ян не так обурила незаконна перепустка, як посада героїні відео. Василина Софранюк (Федюк) – помічниця депутата Львівської обласної ради від фракції "ЄС" Андрія Думи. Також вона працює головним спеціалістом відділу гуманітарної політики та міжнародного співробітництва в апараті Львівської обласної ради.

Героїня відео / Фото з інстаграму Софранюк

Як розповіла сама Софранюк на скандальному відео, вона їздить за кермом Mercedes. За даними ЗМІ, від липня 2022 року вона є власницею Mercedes-Benz CLA 250 з "дзеркальними" номерами ВС1001НХ. Середня ринкова вартість такого автомобіля – 20 тисяч доларів.

Перепустка втратила чинність ще 2 роки тому

Як пізніше виявилось, міська рада Львова насправді не видавала перепустку працівниці Львівської облради Василині Софранюк на в'їзд у пішохідну зону Площі Ринок.

Керівниця ЛКП "Ратуша-сервіс", що займається видачею таких документів, Ірина Тихоліз на брифінгу повідомила, що перепустка, яку отримала кохана керівника патрульної поліції, втратила чинність ще два роки тому.

Тихоліз уточнила, що з 2021 року діють нові перепустки, тому Софранюк не зможе прокататись на своєму Mercedes у центрі Львова. Ба більше, керівниця "Ратуша-сервіс" зазначила, що з цього приводу в мерії триває службове розслідування.

Аби запевнити журналістів, посадовиця показала перепустки меншого розміру та іншої кольористики. За її словами, наразі діють лише такі перепустки: для мешканців блакитного кольору, для бізнесу жовті, а для службових машин – коричневі.

Реакція соцмереж

Звісно, українці не змогли залишитись осторонь такої події. Відтак, соцмережі вибухнули мемами та обурливими дописами щодо цього скандалу.

Один з користувачів твітера пожартував, що перепустка надає право наїжджати на пішоходів.

Як відреагували українці / Скриншоти з соцмереж

Ані Роман Пилипенко, ані його дівчина поки що ніяк не прокоментували цей інцидент.

Наразі Василина Федюк закрила свій профіль в інстаграмі та фейсбуці, але фейсбук ще відображає, що вона працює у Львівській обласній раді, будівля якої розташована неподалік Площі Ринок.