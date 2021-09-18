Скандал із підводними човнами: Франція заявила про втрату довіри до Австралії

Австралія розірвала контракт із Францією щодо постачання підводних човнів. У Парижі заявили, що через це Європа втратила довіру до цієї країни.

Розірвання контракту Австралії та Франції прокоментував в ефірі телеканалу державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон.

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Реакція Франції на дії Австралії щодо підводних човнів

Дипломат назвав дії Австралії "серйозним підривом довіри", який може поставити під питання співпрацю з цією країною.

Я не бачу, як ми можемо довіряти австралійським партнерам,

– наголосив Бон.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.

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