Скандал із підводними човнами: Франція заявила про втрату довіри до Австралії
18 вересня 2021 , 18:20Читать новость на русском
Джерело:France24
Австралія розірвала контракт із Францією щодо постачання підводних човнів. У Парижі заявили, що через це Європа втратила довіру до цієї країни.
Розірвання контракту Австралії та Франції прокоментував в ефірі телеканалу державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон.
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Реакція Франції на дії Австралії щодо підводних човнів
Дипломат назвав дії Австралії "серйозним підривом довіри", який може поставити під питання співпрацю з цією країною.
Я не бачу, як ми можемо довіряти австралійським партнерам,
– наголосив Бон.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Австралія розірвала вже підписаний контракт з Францією про постачання їй французьких субмарин зі звичайним двигуном.
Скандал із підводними човнами: що відомо
- 16 вересня Австралія, Велика Британія і США оголосили про створення нового оборонного партнерства AUKUS. Країни-союзники у межах цього пакту пообіцяли допомогти Австралії створити власний атомний підводний флот.
- У результаті Канберра заявила про розірвання чи не наймасштабнішого за свою історію військового контракту – з Парижем. Мовиться про суму у розмірі кількадесяти мільярдів доларів.
- Після цього у МЗС Франції ухвалили рішення відкликати послів своєї країни у США та Австралії. Наразі це зроблять тільки для консультацій.