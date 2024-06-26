"Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів там і години": WP отримало текст скарги в ДБР
Джерело:Washington Post
Washington Post оприлюднило скаргу начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича на екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля.
У ній він начебто звинувачував генерала в помилках, яких він припустився, починаючи з часів командування обороною Маріуполя у 2022 році.
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Содоль не керував обороною Маріуполя
Як з'ясувалося, Кротевич скаржився на те, що Содоль не керував обороною Маріуполя і не провів жодної години в місті, однак його нагородили званням Героя України.
Ба більше, зазначається, що він не постачав бригаді "Азов" боєприпаси і не забезпечив наявність оборонних споруд у місті перед російським наступом.
WP також наводить слова Содоля, які процитував Кротевич, після того, як один із командирів оборони Маріуполя попросив у нього інструкції. Повідомляється, що генерал сказав бійцям "нам кінець", а після цього просто поклав слухавку.
Зокрема, Кротевич поскаржився на те, що Содоль, командуючи східним фронтом, наказував "Азову" наступати без необхідних артилерійських боєприпасів.
Як з'ясувалося, коли ж йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира "Азову" розпочали формальне розслідування.
Содоль неадекватно керує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до слабкості позицій на фронті та втрати великої кількості території,
– стверджував начштабу "Азову".
Що цьому передувало
- Напередодні начальник штабу бригади "Азов" Національної гвардії Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань. Він закликав провести розслідування щодо командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Юрія Содоля.
- Кротевич звинувачує генерала в перевищенні службових повноважень та некомпетентному командуванні військами. Зазначається, що це призвело до втрат великої частини території України.
- Вже наступного дня Володимир Зеленський записав традиційне звернення. У ньому він повідомив, що генерал-лейтенанта Юрія Содоля замінять на посаді. Натомість командувачем Об'єднаних сил став Андрій Гнатов.