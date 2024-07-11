У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна під час ВЛК: в ОК "Захід" пояснили, що сталося

Про випадок у Чернівецькому ТЦК написала адвокатка Анна Поклітар у фейсбуці увечері 10 липня. За її словами, Віталія Варварича незаконно затримали під його будинком у Чернівцях і повезли на ВЛК.

Анна Поклітар повідомила, що її клієнт із відчаю вистрибнув з вікна першого поверху будівлі ВЛК і зламав ногу. Але до лікарні потрапив тільки через три години – нібито через дії працівників ТЦК, які не відпускали його.

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ОК "Захід" деталізували ситуацію в Чернівецькому ТЦК

Громадянин через дії ТЦК вистрибнув з вікна! А тепер розбираємось, що сталось? Громадянин не мав при собі військово-облікових документів, тож був запрошений правоохоронцями до об'єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу. Після чого з'ясувалось, що чоловік є військовозобов'язаним, який не з'являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов'язку,

– сказано в повідомленні.

Як пояснили в ОК "Захід", чоловік вистрибнув з вікна, щоб умисно травмувати себе і надалі ухилятися від свого обов'язку.

"Наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було", – підкреслили в ОК "Захід".

Також там закликали громадян перевіряти інформацію та довіряти офіційним джерелам.

Нагадаємо, до 16 липня військовозобов'язані мають оновити свої дані.