У Буську на Львівщині чоловік знепритомнів під час ВЛК: що кажуть у ТЦК

На Львівщині чоловікові стало зле під час проведення ВЛК. У соцмережах навіть поширили інформацію, що його побили працівники ТЦК, але це неправда.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівського обласного ТЦК. У відомстві прокоментували ролик, де видно жінку із закривавленими руками.

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Що сталося під час ВЛК у місті Буськ

До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпаж патрульної поліції привіз чоловіка, щоб уточнити військово-облікові документи. Та коли той проходив військово-лікарську комісію в одному з медичних закладів Буська, то знепритомнів.

У ТЦК пояснили: це сталося внаслідок епілептичного приступу. Сестра чоловіка була поруч і почала надавати допомогу, намагаючись уникнути заковтування язика. Проте чоловік через неконтрольовані дії укусив її до крові. Це і є причиною, чому на відео вона із закривавленими руками.

"Жодних протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинено не було та надано всю необхідну допомогу. На даний час життю та здоров'ю громадянина нічого не загрожує", – запевнили у ТЦК.

Там закликали не спекулювати на темі мобілізації. За перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період і за зумисне викривлення інформації, яка шкодить репутації Збройних Сил України в цілому, є відповідальність перед законом.

А громадян України мобілізаційного віку закликали дотримуватися чинного законодавства України щодо порядку військового обліку в період дії правового режиму воєнного стану.