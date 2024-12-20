Це випадковість, – чоловік, якого намагалися "викурити" з авто у Вишгороді, розповів про подію

Водій автівки, якого намагалися "викурити" з автівки люди у військовій формі та поліція у Вишгороді, вперше поділився своєю версією про інцидент. Він виважено розповів, що тоді сталося між ним і працівниками, які його зупинили.

Днями на Київщині ймовірні працівники ТЦК і СП разом з поліціянтами намагалися виманити людину з авто за допомогою перцевиих балончиків та запальнички. Чоловік на ім'я Антон, який і був водієм, зазначив, що подавати скарги не збирається. Про це 24 Канал пише з посиланням на ТСН.ua.

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Що говорить водій про інцидент з "викурюванням"

Після застосування особами у військовій формі та поліцейськими перцевого балончика і запальнички автомобіль Антона, який просить не називати його прізвище, на кілька секунд охопило вогнем. У коментарі журналістам власник не розповів подробиць події, проте зазначив, що тілесних ушкоджень йому не завдали.

Я не терорист і мені слави не треба. Хтось захоче мене використовувати в політичних цілях, хтось захоче ордена заробити. Шкода, що все так вийшло та мало такий публічний розголос,

– зазначив чоловік.

Антон розповів, що приїхав у Вишгород через особисті справи і не хоче бути на слуху. Ситуацію, яка склалася, він називає "випадковістю".

У мене є хвора мама, їй вже зателефонували родичі, вона переживає… Моя мама без мене не зможе, вона завжди розраховує на мене. Ну вийшла така ситуація, яка вийшла. Вийшла така випадковість,

– сказав він у коментарі журналістам.

Як відреагували на подію в Міністерстві оборони і поліції

Міністерство оборони України засудило інцидент, що стався у Вишгороді. Там проведуть службову перевірку та встановлять причетних до події осіб.

Всі причетні до цього інциденту будуть притягнуті до відповідальності згідно з законодавством України. Подібні дії є неприпустимими та підривають довіру до Збройних Сил і сектору безпеки. Дякуємо громадянам за уважність та співпрацю,

– заявили у відомстві.

У поліції Київщини також розповіли, що за фактом неправомірних дій поліцейських проведуть розслідування. Обох працівників, які були зафіксовані на відео, тимчасово відсторонили від виконання обов'язків.

Інші скандальні події з працівниками ТЦК і СП

Нагадаємо, вже не вперше в мережі поширюється інформація про неправомірні дії людей у військовій формі, які ймовірно є працівниками ТЦК і СП.