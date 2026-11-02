Скандал із військовими на Петропавлівській Борщагівці: фото та відео

У понеділок, 2 листопада, в Петропавлівській Борщагівці на Київщині виник конфлікт біля приватного будинку, де знаходилися військовослужбовці Національної гвардії. Надвечір ситуація загострилася.

Ситуація на Петропавлівській Борщагівці

За повідомленнями ЗМІ, біля воріт будівлі зібралися місцеві жителі, які вимагали пропустити медичних працівників до постраждалих.

Під час штовханини виникли сутички, застосували сльозогінний газ. повідомлялося про запуск димових шашок, пошкодження огорожі та розбиті вікна.

Ситуація на місці подій: дивіться відео

На місці натовп людей скандує "ганьба!", серед них багато молоді, які кажуть, що вони небайдужі і проти свавілля.

Люди кричать "Ганьба!": дивіться відео

Ситуація у Петропавлівській Борщагівці привернула увагу керівництва країни. На місце конфлікту особисто прибув голова Офісу Президента Кирило Буданов.

Буданов особисто приїхав на місце: дивіться відео

Конфлікт на Петропавлівській Борщагівці: фото